Алексея Кудрина освободили от должности главы Счётной палаты

Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты, которую он занимал с 2018 года. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба СФ.



Как сообщал накануне председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, согласно процедуре сенаторам теперь предстоит предложить президенту возможные кандидатуры на должность главы Счетной палаты. Владимир Путин представит в Совет Федерации одну кандидатуру для назначения.



Алексей Кудрин во вторник заявил, что после 25 лет работы в госсекторе хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Были слухи, что Кудрин собирается перейти в «Яндекс» и даже якобы обсуждал это с президентом.