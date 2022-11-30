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    Алексея Кудрина освободили от должности главы Счётной палаты

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    Совет Федерации досрочно освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты, которую он занимал с 2018 года. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба СФ.

    Как сообщал накануне председатель бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, согласно процедуре сенаторам теперь предстоит предложить президенту возможные кандидатуры на должность главы Счетной палаты. Владимир Путин представит в Совет Федерации одну кандидатуру для назначения.

    Алексей Кудрин во вторник заявил, что после 25 лет работы в госсекторе хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Были слухи, что Кудрин собирается перейти в «Яндекс» и даже якобы обсуждал это с президентом.

    Алексей Кудрин начал свою карьеру в администрации мэра Петербурга Анатолия Собчака, после (в 1996 году) перешел на работу в администрацию президента. 18 мая 2000 года стал министром финансов и занимал этот пост 11 лет. С 18 мая 2018 года возглавлял Счетную палату Российской Федерации.

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