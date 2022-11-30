Матвиенко намекнула на новую работу Кудрина. Сам он ответил туманно

Алексей Кудрин, который в среду покинул пост председателя Счетной палаты, пока не определился с новой должностью. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко намекнула на его переход в «Яндекс».



«Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе Яндекса с теми важными заявлениями, которые мы делаем. Вам успехов на новой работе», — сказала она на пленарном заседании, где рассматривали вопрос отставки главы Счетной палаты.



Кудрин ответил РИА Новости, что «еще не выбрал должность».



Ранее Совет Федерации одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты, который он занимал с 2018 года.