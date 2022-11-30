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    Матвиенко намекнула на новую работу Кудрина. Сам он ответил туманно

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    Алексей Кудрин, который в среду покинул пост председателя Счетной палаты, пока не определился с новой должностью. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко намекнула на его переход в «Яндекс».

    «Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе Яндекса с теми важными заявлениями, которые мы делаем. Вам успехов на новой работе», — сказала она на пленарном заседании, где рассматривали вопрос отставки главы Счетной палаты.

    Кудрин ответил РИА Новости, что «еще не выбрал должность».

    Ранее Совет Федерации одобрил отставку Кудрина с поста главы Счетной палаты, который он занимал с 2018 года.

    Алексей Кудрин начал свою карьеру в администрации мэра Петербурга Анатолия Собчака, после (в 1996 году) перешел на работу в администрацию президента. 18 мая 2000 года стал министром финансов и занимал этот пост 11 лет. С 18 мая 2018 года возглавлял Счетную палату Российской Федерации.

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