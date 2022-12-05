Кудрин объявил о новом месте работы

Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин 5 декабря объявил о новом месте работы. Это, как и предполагалось ранее, «Яндекс».
«Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию», — написал он в своём телеграм-канале.
Он рассказал, что на новом месте работы будет заниматься «корпоративной структурой нового холдинга». Это доложно обеспечить долгосрочное развитие компании «на всех рынках, включая международные».
«Одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди», — добавил Кудрин.
30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты, которую он занимал с 2018 года. К тому времени уже ходили слухи, что Кудрин собирается перейти в «Яндекс». Сам он высказывался туманно.