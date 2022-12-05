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    Кудрин объявил о новом месте работы

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    2 комментария

    Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин 5 декабря объявил о новом месте работы. Это, как и предполагалось ранее, «Яндекс».

    «Принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию», — написал он в своём телеграм-канале.

    Он рассказал, что на новом месте работы будет заниматься «корпоративной структурой нового холдинга». Это доложно обеспечить долгосрочное развитие компании «на всех рынках, включая международные».

    «Одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру Яндекса, чтобы он оставался независимой, лучшей в России ИТ-компанией, где стремятся работать самые талантливые люди», — добавил Кудрин.

    30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности председателя Счетной палаты, которую он занимал с 2018 года. К тому времени уже ходили слухи, что Кудрин собирается перейти в «Яндекс». Сам он высказывался туманно.

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    Комментарии 2

    morfneo205 Дек 2022 в 10:15
    ну и бабла срубить добавил Леха
    +0−0
    nod43005 Дек 2022 в 10:12
    Пропал калабуховский дом! 
    +0−0
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