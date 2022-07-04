«По собственному желанию». В СПбГУ поставили точку в трудовых отношениях с Кудриным

Через месяц после того, как факультет свободных искусств и наук СПбГУ остался без декана, в университете вернулись к теме ухода Алексея Кудрина.



Как сообщил проректор по организации работы с персоналом вуза Владимир Еремеев 4 июля, Кудрин был уволен из Санкт-Петербургского госуниверситета по собственному желанию. Разъяснение, как уточняют на сайте учебного учреждения, опубликовано в связи с поступившими запросами СМИ.

