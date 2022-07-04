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    «По собственному желанию». В СПбГУ поставили точку в трудовых отношениях с Кудриным

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    Через месяц после того, как факультет свободных искусств и наук СПбГУ остался без декана, в университете вернулись к теме ухода Алексея Кудрина.

    Как сообщил проректор по организации работы с персоналом вуза Владимир Еремеев 4 июля, Кудрин был уволен из Санкт-Петербургского госуниверситета по собственному желанию. Разъяснение, как уточняют на сайте учебного учреждения, опубликовано в связи с поступившими запросами СМИ.

    О том, что выборы декана факультета свободных искусств и наук признаны несостоявшимися, в СПбГУ сообщили 30 мая. Единственным претендентом был Алексей Кудрин, отказавшийся от участия. 29 мая срок его полномочий истёк, исполняющим обязанности декана назначили профессора кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нину Савченкову.

    В прошлом году глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о создании нового либерального вуза в Петербурге. В самостоятельную структуру планировалось реорганизовать факультет свободных искусств и наук СПбГУ. Процесс завис после того, как был признан нежелательной организацией Бард-колледж*. СПбГУ пришлось разорвать 20-летнюю дружбу с американским вузом, где практикуется либеральный подход к образованию. Российский университет не получил пожертвования в сумме полмиллиона долларов в год.

    *Организация признана нежелательной на территории РФ.

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