«В прежней обёртке могут подсунуть что-то другое». Факультет свободных искусств СПбГУ останется, но его программу изменят

Факультет свободных искусств и наук СПбГУ не будет закрыт, но со следующего учебного года изменит свою программу. Об этом «Фонтанке» сообщил один из основателей факультета, доцент кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук Валерий Монахов 15 октября. Об изменении программы коллективу объявили два дня назад. Новый учебный план уже одобрен учебно-методической комиссией, вуз собирается его регистрировать.

«Что это за учебный план, мне трудно сказать. Если это то, о чём шли дискуссии в прошлом году, то никакого отношения к модели Liberal Arts и современным образовательным технологиям это не имеет. Это будет попытка сделать какой-то слепок с философского факультета, который по большому счету никому не нужен», — отметил Монахов.

За последний год факультет свободных искусств пережил прокурорскую проверку, а также ревизию собственной программы. В числе замечаний проверяющие назвали «соответствие худшим западным стереотипам», из учебного плана собирались исключить 70 курсов. Новый план, по мнению его составителей, соответствует федеральным стандартам. По словам Монахова, за время существования факультета вуз дважды проходил аккредитацию и вопросов к старой программе у проверяющих не возникало.

С нового учебного года факультет продолжит набор студентов на новую программу. «Это так же, как в роддоме могут младенца подменить — и вы даже не сразу об этом узнаете. Здесь тоже ситуация такого рода манипулирования, только не случайного, а осмысленного. В прежней обёртке могут подсунуть что-то другое», — добавил Монахов. Профессор кафедры истории зарубежных литератур Андрей Аствацатуров уточнил на своей странице во «ВКонтакте», что корректировки учебного плана связаны с тем, что какие-то обязательные дисциплины станут дисциплинами по выбору, какие-то дисциплины будут удалены.