Сенатор Клишас: Введение конфискации имущества у уехавших граждан России за оскорбление Родины возможно

В Совете Федерации поддержали идею спикера Госдумы Вячеслава Володина о наказании граждан РФ, которые, выезжая за границу, высказываются отрицательно о российской армии и не только.
Как заявил ТАСС глава комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас 13 января, мера уголовно-правового характера как конфискация имущества за оскорбление армии РФ может быть включена в УК. Для этого нужна будет инициатива с внесением соответствующих поправок.
«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления»,— сказал сенатор.
Идею о необходимости конфискации у россиян, которые «публично льют грязь на Россию», высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, выезжая за пределы страны, граждане полагают, что до них не дотянутся российские ведомства. И предложил лишать их нажитого в РФ имущества.