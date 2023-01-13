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    Сенатор Клишас: Введение конфискации имущества у уехавших граждан России за оскорбление Родины возможно

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    В Совете Федерации поддержали идею спикера Госдумы Вячеслава Володина о наказании граждан РФ, которые, выезжая за границу, высказываются отрицательно о российской армии и не только.

    Как заявил ТАСС глава комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас 13 января, мера уголовно-правового характера как конфискация имущества за оскорбление армии РФ может быть включена в УК. Для этого нужна будет инициатива с внесением соответствующих поправок.

    «Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления»,— сказал сенатор.

    Идею о необходимости конфискации у россиян, которые «публично льют грязь на Россию», высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, выезжая за пределы страны, граждане полагают, что до них не дотянутся российские ведомства. И предложил лишать их нажитого в РФ имущества.

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    КонфискацияУехавшие из России
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