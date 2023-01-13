Сенатор Клишас: Введение конфискации имущества у уехавших граждан России за оскорбление Родины возможно

В Совете Федерации поддержали идею спикера Госдумы Вячеслава Володина о наказании граждан РФ, которые, выезжая за границу, высказываются отрицательно о российской армии и не только.



Как заявил ТАСС глава комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас 13 января, мера уголовно-правового характера как конфискация имущества за оскорбление армии РФ может быть включена в УК. Для этого нужна будет инициатива с внесением соответствующих поправок.



«Такой подход возможен, но необходимы формулировки состава уголовного преступления»,— сказал сенатор.

