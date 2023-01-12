    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -6

    3 м/с, южн

    756мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd67.78eur72.79

    Рухнул потолок, залило технику. Потоп лишил жителей Пушкина квартиры, к истории подключился СК

    4300
    1 комментарий

    Дом на Павловском шоссе пережил потоп, который в буквальном смысле оставил молодых петербуржцев без квартиры. Там рухнул потолок, вода залила всю технику и мебель.

    читатель «Фонтанки»

    Обстоятельства затопления квартиры уже расследуют, сообщает 12 января пресс-служба управления Следственного комитета по Петербургу. Кадры с последствиями хозяева жилища отправили «Фонтанке» — вода льется прямо через дыры в потолке, уничтожены в том числе компьютер и телевизор.

    Причины такого бедствия неясны, но жильцы подозревают, что в доме забыли закрыть краны, когда выпускали воздух из труб.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close