Рухнул потолок, залило технику. Потоп лишил жителей Пушкина квартиры, к истории подключился СК

Дом на Павловском шоссе пережил потоп, который в буквальном смысле оставил молодых петербуржцев без квартиры. Там рухнул потолок, вода залила всю технику и мебель.
читатель «Фонтанки»
Обстоятельства затопления квартиры уже расследуют, сообщает 12 января пресс-служба управления Следственного комитета по Петербургу. Кадры с последствиями хозяева жилища отправили «Фонтанке» — вода льется прямо через дыры в потолке, уничтожены в том числе компьютер и телевизор.
Причины такого бедствия неясны, но жильцы подозревают, что в доме забыли закрыть краны, когда выпускали воздух из труб.