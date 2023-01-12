На кладбище под Курском нашли тела сбежавших пациентов психбольницы. Они могли замёрзнуть насмерть

В Курской области из психиатрической больницы сбежали два пациента. Позже их нашли на кладбище мёртвыми. Об этом 12 января сообщают местные СМИ.



Тела двух человек обнаружили среди захоронений в посёлке Искра накануне около полудня. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.

Как уточняет «Вести. Курск» со ссылкой на пресс-службу СКР по Курской области, признаков насильственной смерти на их телах не нашли. Не исключено, что они умерли от переохлаждения.

На данный момент ведётся проверка.