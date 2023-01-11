«Без настроя нельзя». Мать фигуриста Костомарова рассказала о его самочувствии

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, остается прежним. Об этом 11 января сообщила мать спортсмена Валентина Костомарова.



«Пока никаких изменений. Как я могу себя чувствовать? Никак. Понятно, что должен быть настрой, без настроя нельзя», — рассказала она телеканалу «360».

Костомарова добавила, что многие звонят с предложениями помощи их семье, поблагодарила неравнодушных и выразила надежду, что сын пойдет на поправку.

Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что Костомарова переводят в клинический центр в Коммунарке. Фигурист в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию с пневмонией, его подключили к аппарату ИВЛ.