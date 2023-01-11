    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-в

    763мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd69.02eur74.14

    «Без настроя нельзя». Мать фигуриста Костомарова рассказала о его самочувствии

    1883
    обсудить

    Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, госпитализированного с пневмонией, остается прежним. Об этом 11 января сообщила мать спортсмена Валентина Костомарова.

    «Пока никаких изменений. Как я могу себя чувствовать? Никак. Понятно, что должен быть настрой, без настроя нельзя», — рассказала она телеканалу «360».

    Костомарова добавила, что многие звонят с предложениями помощи их семье, поблагодарила неравнодушных и выразила надежду, что сын пойдет на поправку.

    Ранее хореограф и продюсер Илья Авербух сообщил, что Костомарова переводят в клинический центр в Коммунарке. Фигурист в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию с пневмонией, его подключили к аппарату ИВЛ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПневмонияБольница в КоммунаркеКоммунаркаКостомаров РоманФигурист
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close