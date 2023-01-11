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    Росавиация помогала обслуживать транзитные рейсы во время сбоя системы уведомлений в США

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    Транзитные рейсы из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока в США и Канаду обслуживала Росавиация в период глобального сбоя в системе оповещения пилотов. Экипажам самолетов помогали главный центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и региональные центры ЕС ОрВД в Петербурге и Магадане, сообщили 11 января РБК в пресс-службе ведомства.

    В Росавиации отметили, что поддержка оказывалась в рамках принципа международной взаимопомощи.

    Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) приостановило вылеты всех внутренних рейсов в США из-за сбоя в системе оповещения пилотов, который не давал проверить достоверность информации о рейсах и безопасности полетов.

    В результате сбоя более 3700 рейсов отложили, более 650 рейсов были отменены.

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