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    В США из-за сбоя в системе оповещения остановили вылеты всех внутренних рейсов

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    Вылеты всех внутренних рейсов в США 11 января остановило Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Причиной стал сбой в системе оповещения пилотов, который не дает проверить достоверность информации о рейсах и безопасности полетов.

    Согласно приказу FAA, вылеты остановили до 9 утра по времени восточного побережья (17:00 мск), сообщает ведомство в социальных сетях.

    Ранее телеканал ABC сообщил, что FAA испытывает технические сложности с работой системы оповещения, что может повлиять на полеты по всей стране.

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