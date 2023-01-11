В США из-за сбоя в системе оповещения остановили вылеты всех внутренних рейсов

Вылеты всех внутренних рейсов в США 11 января остановило Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Причиной стал сбой в системе оповещения пилотов, который не дает проверить достоверность информации о рейсах и безопасности полетов.



Согласно приказу FAA, вылеты остановили до 9 утра по времени восточного побережья (17:00 мск), сообщает ведомство в социальных сетях.

Ранее телеканал ABC сообщил, что FAA испытывает технические сложности с работой системы оповещения, что может повлиять на полеты по всей стране.