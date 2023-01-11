    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    4 м/с, южн

    763мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd69.61eur74.54

    «Обычный рабочий процесс». Песков прокомментировал спор Путина с Мантуровым

    642
    обсудить

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел ничего особенного в споре Владимира Путина с главой Минпромторга — вице-премьером Денисом Мантуровым. По его словам, это «обычный рабочий процесс», и в данном случае «абсурдно говорить о каких-то дисциплинарных взысканиях».

    «Президент сказал, что время сейчас жёсткое. Иногда риторика бывает жёсткая, и темп жёсткий», — цитируют Пескова 11 января журналисты кремлёвского пула.

    Общение президента и вице-премьера будет продолжено — всё, о чём говорил глава государства, будет сделано, отметил представитель Кремля. «Это нормальный обычный рабочий процесс», — резюмировал Песков.

    «Фонтанка» писала, что в ходе совещания с правительством в среду Путин поручил Мантурову оперативно обеспечить заключение контрактов с предприятиями по производству гражданской и военной авиации на 2023 год. При этом президент выразил недовольство тем, что некоторые предприятия до сих пор не понимают, какие заказы им поступят. «Чего вы в самом деле дурака-то валяете?», — обратился Путин к Мантурову.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПравительствоМантуровПутин
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close