«Обычный рабочий процесс». Песков прокомментировал спор Путина с Мантуровым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел ничего особенного в споре Владимира Путина с главой Минпромторга — вице-премьером Денисом Мантуровым. По его словам, это «обычный рабочий процесс», и в данном случае «абсурдно говорить о каких-то дисциплинарных взысканиях».



«Президент сказал, что время сейчас жёсткое. Иногда риторика бывает жёсткая, и темп жёсткий», — цитируют Пескова 11 января журналисты кремлёвского пула.



Общение президента и вице-премьера будет продолжено — всё, о чём говорил глава государства, будет сделано, отметил представитель Кремля. «Это нормальный обычный рабочий процесс», — резюмировал Песков.

