«Обычный рабочий процесс». Песков прокомментировал спор Путина с Мантуровым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел ничего особенного в споре Владимира Путина с главой Минпромторга — вице-премьером Денисом Мантуровым. По его словам, это «обычный рабочий процесс», и в данном случае «абсурдно говорить о каких-то дисциплинарных взысканиях».
«Президент сказал, что время сейчас жёсткое. Иногда риторика бывает жёсткая, и темп жёсткий», — цитируют Пескова 11 января журналисты кремлёвского пула.
Общение президента и вице-премьера будет продолжено — всё, о чём говорил глава государства, будет сделано, отметил представитель Кремля. «Это нормальный обычный рабочий процесс», — резюмировал Песков.
«Фонтанка» писала, что в ходе совещания с правительством в среду Путин поручил Мантурову оперативно обеспечить заключение контрактов с предприятиями по производству гражданской и военной авиации на 2023 год. При этом президент выразил недовольство тем, что некоторые предприятия до сих пор не понимают, какие заказы им поступят. «Чего вы в самом деле дурака-то валяете?», — обратился Путин к Мантурову.