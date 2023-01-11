Пассажиры самолёта из Петербурга в Котлас поневоле заглянули на родину Деда Мороза. Прокуратура проводит проверку

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после того, как самолёт Як-40 вынужденно приземлился в аэропорту Вологды. Об этом сообщается 11 января на сайте ведомства.

Предварительно известно, что воздушное судно отправилось из петербургского Пулково накануне, конечным пунктом был город Котлас в Архангельской области. Однако завершить запланированный маршрут не удалось — помешала трещина на стекле в кабине самолёта.

Судно посадили на полпути — на аэродроме в Вологде. Уточняется, что никто не пострадал.

Впоследствии на резервном самолёте пассажиров отправили в Великий Устюг, а оттуда доставили до Котласа, но уже на наземном транспорте.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, соблюдение требований безопасности полетов, при наличии оснований примет меры реагирования», — подытожили в ведомстве.