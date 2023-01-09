«Любка» зашла на Моховую. В Петербурге открылась новая театральная площадка

Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Негосударственный театр «Открытое пространство», основанный выпускниками актерско-режиссерского курса Григория Козлова в 2006 году, наконец, обрел дом. Первый спектакль для широкой публики, на который можно было купить билеты, прошел на площадке под временным названием «Моховая, 42» 8 января. Им стала «Любка» по повести Дины Рубиной в постановке Ивана Латышева — спектакль-лауреат премии «Золотой софит». В зале побывала и «Фонтанка».



Чтобы первые зрители не заблудились и в поисках театрального зала не помешали жильцам дома, их встречала на улице администратор — несмотря на лютый мороз. Вход в пространство, которое город предоставил коллективу по конкурсу на правах социальной аренды, расположен в первом дворе, ровно напротив арки. Нужно подняться наверх по лестнице с облупившейся краской и старинной плиткой на этажах. Дверь в театр — как обычная дверь в квартиру, администратор открывает ее ключом. Раньше этим помещением распоряжался институт дизайна, съехавший еще до пандемии. Последние пару лет оно пустовало.



За дверью театралам открывается небольшое фойе со столиком администратора, вешалками и санузлом, затем — большое зрительское фойе со стульями по периметру и столом по центру, где скромно расставлены бокалы с морсом, конфеты — для первых гостей. Те стесняются и почти не подходят. Обсуждают — кто свои дела, кто — новое помещение. Это не критики, не коллеги, одеты — не по-театральному, а «по погоде». А та не балует.

За фойе открывается длинный коридор, ответвления от которого скрыты от любопытных глаз плотными черными занавесками. Что за ними — сказать сложно. Но «Фонтанке» в театре рассказали, что сцен в пространстве даже две: как здесь шутят, «большой малый зал» и «малый малый зал». Большой после окончательного завершения ремонта сможет принимать до полусотни зрителей. Общая площадь театра — 346 метров.



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Любку» показывали в дальнем, большом зале. Входившим зрителям (показ собрал практически аншлаг) открылась сцена, удачно обрамленная полукруглым кирпичным сводом, а на ней — три чемодана — скромные декорации камерного спектакля для трех актрис (Алла Данишевская, Янина Бушина, Ксения Морозова). Действие постановки разворачивается в начале 1950-х, перед самой смертью Сталина. Рассказ — и о женской судьбе, и об обществе, где вынуждены искать общий язык люди разных взглядов и происхождения, втиснутые в одну коммунальную жилплощадь. Спектаклю 10 лет, и в сегодняшних реалиях нетерпимости людей друг к другу он смотрится особенно интересно.



Со слов директор театра, Аллы Данишевской, после того, как отзвучали первые аплодисменты от зрителей, сцену разобрали, чтобы продолжить ремонт: нужно делать полы и потолок в зале. Работы здесь ведутся с лета (в конце мая только был получен договор), но по чуть-чуть, силами самих артистов театра и волонтеров.

«К нам друзья приходили, помогали стены ломать, — делится директор, сама в соцсетях в последние месяцы появлявшаяся не иначе как в робе и строительных очках. — На последнем этапе мы подключили уже двух профессиональных рабочих, но все равно: это все своими руками сделано — и финансово, и организационно».



По словам Данишевской, в декабре театр фактически «обнулил» свой банковский счет: все заработанное и накопленное ушло на ремонт. Теперь придется копить дальше, возможно, объявить краудфандинг.

Использовать хотят каждый метр: в большом зале будут идти спектакли, в том числе других «бездомных» коллективов, в малом — тренинги, лаборатории, занятия с детьми, в фойе — литературные встречи, в длинном коридоре — выставки театральных художников. Конечно, театру хотелось бы в будущем сделать отдельный вход, такая возможность, со слов директора, есть — но на это нужна поддержка города, время и согласования.



Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В репертуаре театра на данный момент — семь спектаклей, еще два должны родиться в этом сезоне. Театр работает в формате репертуарного, поэтому спектакли играются регулярно. Поначалу рассчитывают играть по выходным, потом — в зависимости от спроса, по наполняемости. Главное — решить вопрос с театральным оборудованием.

Со слов Аллы Данишевской, собственная площадка, «безусловно, поможет расширению репертуара».

«Нам даже негде было репетировать, это была большая проблема: мы должны были искать какое-то место, платить за него деньги, зависеть от расписания этого места, что сложно, потому что артисты у нас — из разных театров. Имея свое пространство, мы, конечно, более свободны и больше времени сможем потратить и на репетиции, и на сочинение новых проектов. Конечно, они будут появляться с большей легкостью», — говорит она.



В будущем спектакли театра, которые игрались на разных городских площадках (на малой сцене БДТ, в «Скороходе», в театре «За Черной речкой»), переберутся на Моховую. За исключением золотомасочной «Деревни канатоходцев» Яны Туминой: этот спектакль требует большой высоты помещения. А премьеры будут ставиться уже специально под это пространство.

Рабочее название ближайшего нового спектакля — «Мистики», его ставит по Поэме без героя Анны Ахматовой режиссер и артист Театра на Литейном Иван Ревенко. Ориентировочно, премьеру хотят сыграть на Моховой 17–19 февраля. Билеты поступят в продажу примерно за месяц.