Ребенку зажало голову на эскалаторе станции «Окружная» в Москве

Ребенку зажало голову на эскалаторе станции «Окружная» Московского центрального диаметра в столице. Подробности 7 января сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.



Инцидент произошел 3 января. 11-летний мальчик ехал вместе с отцом наверх. По данным следствия, ребенок захотел посмотреть в окно и положил голову на перила эскалатора. В какой-то момент она застряла между перилами и стеклянным ограждением.



Ребенка госпитализировали. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

