Участвующих в спецоперации артиллеристов и танкистов наградили: новости СВО за 7 января

Государственные награды получили механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72 Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 января 2023 года.



Военных танкистов и артиллеристов, участвовавших в СВО, наградили Командование войсками Центрального военного округа вручило государственные награды и первые офицерские звания военным танкистам и артиллеристам, проявившим мужество и героизм во время специальной военной операции.



— Награждение прошло вблизи линии боевого соприкосновения. Государственными наградами — орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Жукова, знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом — были награждены механики-водители, наводчики-операторы танков Т-72, — сообщили в военном ведомстве.



В Минобороны РФ уточнили, что первое офицерское звание «младший лейтенант» получили командиры минометных расчетов с назначением на вышестоящие должности.



Минобороны — о рождественском перемирии Объединенная группировка российских войск в районе спецоперации соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает Минобороны РФ. Вместе с тем, по словам ведомства, киевским режимом в течение суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций. Так, по Донецку выпущено более 60 снарядов крупного калибра, по Макеевке нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.

Рождественское перемирие предложил объявить патриарх Кирилл. Путин после этого поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января до 24:00 7 января и призвал украинскую сторону поступить так же. Минобороны РФ сообщило, что начало выполнять поручение.



Украинские власти изначально с недоверием отнеслись к инициативе. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал предложение «циничной ловушкой и элементом пропаганды». Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не воспринимает инициативу всерьез, и отметил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее «предложил четкую формулу мира из десяти шагов». США и Евросоюз не поддержали предложение российской стороны. Позднее Зеленский заявил, что Россия под этим предлогом готовится «к новой волне агрессии» против Украины и Европы и намерена воспользоваться режимом тишины, чтобы усилить позиции на линии соприкосновения.



Над Севастополем сбили очередной беспилотник Российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат над Северным молом в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.



Севастополь после начала российской спецоперации на Украине не раз подвергался атакам. Утром 4 января Развожаев сообщил, что системы ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Бельбека. Вечером 2 января также были сбиты два дрона.



Одна из самых масштабных атак произошла 29 октября, ей подверглись суда Черноморского флота и гражданские корабли. В Минобороны заявили, что ее организовал Киев при помощи британских специалистов. В атаке были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников, для их уничтожения использовали корабельное оружие и морскую авиацию. Повреждения получили боносетевое заграждение и одно судно.



США выделили Украине рекордный пакет военной помощи на 3 миллиарда долларов

Минобороны США опубликовало список военной техники, которую передадут Украине в рамках нового пакета. В него вошли 50 боевых машин пехоты Bradley с противотанковыми ракетами и снарядами, 100 бронетранспортеров, 55 легких бронемашин, 18 самоходных гаубиц, снайперские винтовки, пулеметы, артиллерийские снаряды, ракеты и другая военная техника и боеприпасы. Этот пакет военной помощи рекордный по своей стоимости, на него выделено 3 миллиарда долларов. Минобороны США также сообщило, что приветствует решение Германии передать Украине одну батарею ПВО Patriot.



В ведомстве заявили, что в общей сложности США с момента прихода к власти администрации Байдена потратили на военную помощь Украине более 24,9 миллиарда долларов.