Bloomberg узнал о плане «мобилизации доходов» бюджета за счет дивидендов госкомпаний

В России власти рассматривают возможность «мобилизации доходов» бюджета. Среди вариантов, в частности, обсуждается повышение дивидендных выплат госкомпаний и разовая выплата от крупных производителей угля и удобрений. Об этом 6 января сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее указание премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам собеседников издания, от госкомпаний будут добиваться выплат дивидендов в размере более 50% их чистой прибыли, но какую именно долю прибыли составят такие выплаты пока не решено.