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    Bloomberg узнал о плане «мобилизации доходов» бюджета за счет дивидендов госкомпаний

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    В России власти рассматривают возможность «мобилизации доходов» бюджета. Среди вариантов, в частности, обсуждается повышение дивидендных выплат госкомпаний и разовая выплата от крупных производителей угля и удобрений. Об этом 6 января сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее указание премьер-министра Михаила Мишустина.

    По словам собеседников издания, от госкомпаний будут добиваться выплат дивидендов в размере более 50% их чистой прибыли, но какую именно долю прибыли составят такие выплаты пока не решено.

    Этот лимит, как и размер «единовременной выплаты», могут определить после появления окончательных итогов исполнения бюджета в 2022 году.

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