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    В России осужден контрактник, отличившийся на Украине, но не пожелавший возвращаться

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    Сержант Роман Каштаков, который, будучи контрактником, уничтожил во время боевых действий на Украине 5 БТР, осужден Одинцовским гарнизонным военным судом за нежелание возвращаться в зону специальной военной операции. На приговор, который был вынесен еще в конце октября, обратило внимание 6 января издание SOTA.

    В материалах, опубликованных на сайте суда, указано, что 4 июля Каштаков не вернулся из отпуска, «без уважительных причин, с целью временно уклониться от прохождения военной службы и не желая переносить тяготы и лишения». В ВСО СК РФ по Одинцовскому гарнизону он явился 6 сентября. Каштаков свою вину признал и подтвердил, что не явился в расположение части в Белгородской области по своему желанию. Согласно экспертизе, военнослужащий признан вменяемым.

    За самовольное оставление места службы (ч. 4 ст. 337 УК РФ) Каштаков получил 2 года условно.

    О Романе Каштакове рассказывается на сайте Минобороны РФ в разделе «Специальная военная операция». Он был наводчиком мотострелкового отделения, которое сопровождало колонну с питанием и материальными средствами, когда техника попала под обстрел. «Одним выстрелом Каштаков смог подбить БТР противника, от которого взорвались еще четыре», — уточняется в справке.

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