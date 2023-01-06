В России осужден контрактник, отличившийся на Украине, но не пожелавший возвращаться

Сержант Роман Каштаков, который, будучи контрактником, уничтожил во время боевых действий на Украине 5 БТР, осужден Одинцовским гарнизонным военным судом за нежелание возвращаться в зону специальной военной операции. На приговор, который был вынесен еще в конце октября, обратило внимание 6 января издание SOTA.



В материалах, опубликованных на сайте суда, указано, что 4 июля Каштаков не вернулся из отпуска, «без уважительных причин, с целью временно уклониться от прохождения военной службы и не желая переносить тяготы и лишения». В ВСО СК РФ по Одинцовскому гарнизону он явился 6 сентября. Каштаков свою вину признал и подтвердил, что не явился в расположение части в Белгородской области по своему желанию. Согласно экспертизе, военнослужащий признан вменяемым.