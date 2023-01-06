В Китае за взятки на сумму $78 млн чиновника приговорили к смертной казни, но с отсрочкой

В Китае бывшего вице-председателя народного политического консультативного совета провинции Ляонин Ли Вэньси приговорили к смертной казни, но с отсрочкой на два года, сообщает 6 января ТАСС со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

Суд рассмотрел дело Ли Вэньси о получении взяток на сумму 540 млн юаней (порядка $78 млн). Несмотря на то что экс-чиновник активно содействовал следствию, суд признал его виновным, указав, что его противозаконные действия «нанесли серьезный ущерб интересам страны и народа».

По решению суда приговор приведут в исполнение через два года. Впрочем, у обвиняемого есть шанс избежать смерти — в том же вердикте суд указал, что после истечения отсрочки казнь планируется заменить пожизненным заключением, условия замены наказания не уточняются. А вот сохранить свое имущество экс-чиновнику не удастся — все, чем он владел, государство конфискует.