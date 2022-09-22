Экс-министра юстиции Китая приговорили к смертной казни, но с отсрочкой

В Китае бывшего министра юстиции КНР, экс-замглавы министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа приговорили к смертной казни, но с отсрочкой в два года. Об этом 22 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Суд рассмотрел дело Чжэнхуа о коррупции и получении взяток. «Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года», — говорится в сообщении.