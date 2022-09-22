Экс-министра юстиции Китая приговорили к смертной казни, но с отсрочкой

В Китае бывшего министра юстиции КНР, экс-замглавы министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа приговорили к смертной казни, но с отсрочкой в два года. Об этом 22 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Суд рассмотрел дело Чжэнхуа о коррупции и получении взяток. «Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года», — говорится в сообщении.
Экс-министр использовал служебное положение для получения взяток в целях личной выгоды, оказывал покровительство отдельным лицам в ведении бизнеса. Также он «скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата».
Выяснилось, что Фу Чжэнхуа получил взяток на сумму в 117 млн юаней — около 16,5 млн долларов. На процессе чиновник призвал вину, раскаялся и вернул незаконно нажитые средства.
По истечении двухлетней отсрочки, постановил суд, смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.