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    Экс-министра юстиции Китая приговорили к смертной казни, но с отсрочкой

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    8 комментариев

    В Китае бывшего министра юстиции КНР, экс-замглавы министерства общественной безопасности КНР Фу Чжэнхуа приговорили к смертной казни, но с отсрочкой в два года. Об этом 22 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

    Суд рассмотрел дело Чжэнхуа о коррупции и получении взяток. «Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года», — говорится в сообщении.

    Экс-министр использовал служебное положение для получения взяток в целях личной выгоды, оказывал покровительство отдельным лицам в ведении бизнеса. Также он «скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата».

    Выяснилось, что Фу Чжэнхуа получил взяток на сумму в 117 млн юаней — около 16,5 млн долларов. На процессе чиновник призвал вину, раскаялся и вернул незаконно нажитые средства.

    По истечении двухлетней отсрочки, постановил суд, смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

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    Комментарии 8

    над рекой Невой стоит дурман22 Сен 2022 в 10:34
    Сначало всех безнесменов с частным бизнесом пересожали а потом когда прорыв в экономике случился крайнего нашли.
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