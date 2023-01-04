    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, сев

    761мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    Paramount Pictures обвинили в сексуальной эксплуатации детей из-за постельной сцены в голливудской экранизации «Ромео и Джульетты»

    2940
    9 комментариев

    Актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг подали в суд на Paramount Pictures из-за постельной сцены, в которой они участвовали при экранизации «Ромео и Джульетты» 1968 года. Они обвиняют кинокомпанию в сексуальной эксплуатации детей и мошенничестве, пишет Variety.

    Сейчас Хасси и Уайтингу за 70, но на момент съемок им было 15 и 16 лет соответственно. Они утверждают, что режиссер картины Франко Дзеффирелли, умерший в 2019 году, сначала убедил их, что в фильме не будет наготы, а позже якобы умолял подростков сняться обнаженными, «иначе фильм провалится».

    В иске говорится, что в результате актеры были сняты обнаженными без их ведома, что отразилось на их возможностях трудоустройства. Артисты испытывали душевные страдания на протяжении 55 лет, прошедших с момента выхода фильма. Теперь они требуют компенсации ущерба, размер которой «предположительно превышает 500 млн долларов».

    При этом, как отмечает Variety, в 2018 году Хасси говорила в интервью газете, что постельная сцена «была необходима для фильма» и Дзеффирелли снял её со вкусом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КиноСексуальные преступления
    ЛАЙК0
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close