Paramount Pictures обвинили в сексуальной эксплуатации детей из-за постельной сцены в голливудской экранизации «Ромео и Джульетты»

Актеры Оливия Хасси и Леонард Уайтинг подали в суд на Paramount Pictures из-за постельной сцены, в которой они участвовали при экранизации «Ромео и Джульетты» 1968 года. Они обвиняют кинокомпанию в сексуальной эксплуатации детей и мошенничестве, пишет Variety.



Сейчас Хасси и Уайтингу за 70, но на момент съемок им было 15 и 16 лет соответственно. Они утверждают, что режиссер картины Франко Дзеффирелли, умерший в 2019 году, сначала убедил их, что в фильме не будет наготы, а позже якобы умолял подростков сняться обнаженными, «иначе фильм провалится».

