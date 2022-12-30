«Концепция не изменилась с детского сада». Как завести дружбу, когда ты взрослый

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В детстве завести приятеля было легко. Говоришь: «Давай дружить?» — и дело в шляпе. А как быть, когда найти товарища хочется взрослому? Где искать компаньона, с чего начать разговор и как перевести его в долгие и крепкие отношения? «Фонтанка» узнала у тех, кому спонтанные знакомства подарили спутника для поездки, компанию на Новый год и даже лучшего друга.



Настя. Разговорилась в кафе с людьми за соседним столиком — и теперь встречает Новый год с ними

Настя — редактор из Петербурга. В этом году она переехала в Грузию, и там ей пришлось искать новых приятелей.



Весной они с мужем поехали на вакцинацию в одну из поликлиник Тбилиси, а потом решили позавтракать в кафе. За соседним столиком сидела другая пара россиян. Ребята разговорились — и вы не поверите, сколько между ними оказалось общего.

«Я Настя, мой муж — Егор, выяснилось, что ребята — тоже Настя и Егор, тоже в браке. Они, как и мы, приехали в кофейню после вакцинации, как и мы, выбрав ее по рекомендации из телеграм-чата. Мы сравнили сертификаты о вакцинации и по почерку поняли, что Насти ходили к одному врачу, а Егоры — к другому. А еще у моего мужа и этой пары дни рождения выстраиваются в ряд — 23, 24 и 25 марта».



После этого приятели вместе ходили гулять, встречались в гостях и смотрели кино. Благодаря Насте и Егору Настя и Егор познакомились еще с несколькими парами в Тбилиси, одна из них, как выяснилось, живет в соседнем доме. Когда петербуржцы были в отъезде, друзья согласились посидеть с их котом.

«Мне кажется, если у вас есть потребность в том, чтобы знакомиться с новыми людьми, то нужно быть более открытым миру и забыть про стеснение, — советует Настя. — Условно: идти по улице, делать комплименты людям, которые кажутся вам интересными. А если на улице знакомиться страшно, напишите человеку, за которым давно следите в соцсетях, но не решаетесь пригласить на кофе».



Инна. Путешествовала по Стамбулу с приятельницей, с которой за день до этого познакомилась в мессенджере

Инна — журналист из Петербурга. Прошлой осенью она планировала поездку в Турцию и искала компанию.

«Я несколько дней без толку листала чат россиян, путешествующих в Турции, в телеграме и не могла никого найти: там оказалось много мошенников и вообще странных личностей, — вспоминает она. — Но буквально за день до моего вылета в Стамбул там активизировалась пользовательница по имени Алиса. Я зашла в ее профиль — по фотографиям и описанию мне показалось, что она нормальный человек».



«Я всегда стараюсь не думать, что мне могут отказать в общении или не так меня понять», — объясняет Инна. Поэтому она сразу написала Алисе. «Что-то вроде "Привет, я ищу попутчика, с кем провести время в Стамбуле"», — вспоминает девушка.

В ходе переписки пользовательницы выяснили, что будут находиться в городе в одно и то же время — поэтому договорились вместе снимать жилье. А потом в Стамбуле Инна и Алиса вместе провели несколько дней: гуляли по городу, ходили в музеи и рестораны.

«Мы достаточно быстро сплотились, хотя в чем-то оказались совершенно разными. Обсуждали в том числе личные темы — говорили о семье, о работе, — вспоминает Инна. — Думаю, основа вообще любой успешной коммуникации — проявлять внимание к собеседнику. Поэтому прежде, чем вступать в знакомство, нужно хорошо подумать, насколько вы вообще готовы дать человеку внимание и заботу».



Общение девушек продолжается до сих пор, хоть они и живут в разных городах.

Шамиль. Четыре года назад нашел друга в интернете — и теперь они вместе снимают квартиру в Грузии

Шамиль — стоматолог из Петербурга. Спонтанно в его жизнь пришли почти все нынешние приятели. При переезде в Грузию найти ночлег и получить SIM-карту помогал друг, с которым они начали общаться на настольном теннисе. В Батуми Шамиль снимает квартиру с товарищем, с которым они подружились в интернете. А когда ему нужна моральная поддержка, он обращается к друзьям из петербургской библиотеки комиксов.



Но парень признается: способность легко заводить приятелей для него — приобретенный навык. «Когда-то я сильно переживал, что у меня нет близких друзей. Я чувствовал себя одиноким и обделенным вниманием. Изменить всё оказалось настолько легко, что я даже удивился», — говорит он.



Шаг № 1: полюбить себя. Сначала Шамиль занялся принятием себя: боролся с неуверенностью и комплексами.

«Раньше во время знакомства я пытался выставить себя с наилучшей стороны, но когда перестал стесняться себя настоящего, то понял, что эта наигранность мне и мешала», — объясняет Шамиль.

Шаг № 2: начать заводить small-talk с окружающими. Знакомиться с люди стоматолог тренировался на официантах, бариста и барменах — перекидывался с ними фразами и шутками.

«Если я хочу познакомиться, я просто протягиваю руку и говорю: «Меня зовут Шама». И мне протягивают руку в ответ и улыбаются, — продолжает парень. — Ведь концепция того, как знакомиться и дружить, не изменилась с детского сада».



Идеальный способ начать общение — завести small-talk на отвлеченную тему, говорит Шамиль. Официанту можно прокомментировать, как выглядит место, где вы находитесь. А может быть, заметить какую-то его уникальную особенность — например, татуировку.

Шаг № 3: поискать приятелей на занятиях спортом, иностранным языком или в библиотеках. Настоящих приятелей Шамиль начал искать в местах, связанных с его увлечениями, и лучше всего у него это получилось на пинг-понге и в библиотеке комиксов.

В клубе настольного тенниса помогло то, что там посетителей разделяли на пары и просили менять состав несколько раз в час — так можно было успеть пообщаться со всеми. А в библиотеке регулярно устраивали викторины и лекции, куда приходило много новых людей.

Тем, кто ищет место для знакомств, Шамиль также советует присмотреться к языковым клубам: поскольку там вам придется разговаривать на иностранном языке, вы в любом случае узнаете поближе нескольких собеседников.



Шаг № 4: обменяться аккаунтами в соцсетях. В поисках крепких дружеских отношений Шамиль со всеми новыми знакомыми обменивается аккаунтами в соцсетях. Это отличный способ не потерять контакт и побольше узнать о повседневной жизни собеседника.

Шаг № 5: не стесняться позвать знакомого выпить кофе или пообедать. Чтобы договориться о следующей встрече, Шамиль предпочитает просто позвать приятеля в кафе — вне зависимости от того, какого пола собеседник.



«Некоторые парни стесняются звать парней в ресторан. Но, на мой взгляд, нет ничего такого в том, чтобы сказать: «Нам нужно пообедать вместе, у нас получается классное общение». Или "Нам сейчас так интересно, давайте как-нибудь выпьем кофе"», — считает парень.

Лена. Приехала работать в Турцию без друзей и знакомых — а сейчас они с коллегами ходят друг к другу в гости



Лена — менеджер из Петербурга. Она говорит, что научилась знакомиться в 25 лет, когда в одиночку отправилась в Стамбул работать на фабрике — там пришлось искать друзей «с нуля», несмотря на робость. В 2022-м она снова сменила место работы — на этот раз отправилась в маленький турецкий город, где сейчас строится атомная электростанция. Так что новых приятелей пришлось находить и там.

Шаг № 1: знакомиться в кофейнях возле работы. Искать товарищей Лена начала с кафе и кофеен, расположенных рядом с ее работой. В будний день там можно было встретить коллег из разных отделов.

Шаг № 2: начинать разговор с простых тем. По мнению Лены, разговор с незнакомцем зачастую сложно начать из-за страха, что собеседник спросит о чем-то сложном. Поэтому тему она предпочитает предлагать сама — и она должна быть простой.



«Нужно не бояться включать дурака. Можно спросить: «Чем ты сегодня завтракал?» Или «Какие мультфильмы ты смотрел в детстве?» — приводит пример Лена. — Есть и множество бытовых тем: как в квартире вашего собеседника устроена канализация, в какие дни в их районе работает рынок? Можно спросить и что-то совсем глупое, вроде: «Что вы думаете о реставрации мебели?» Это поставит человека в тупик, но спровоцирует диалог».

Шаг № 3: пригласить приятеля в гости. Лена не видит ничего такого в том, чтобы пригласить знакомого (если, конечно, вы уже хорошо его узнали) домой. Особенно если вы будете в компании.

«С одним приятелем мы познакомились на набережной, — вспоминает Лена. — В конце нашей встречи он сказал: «Моя мама завтра будет жарить рыбу, приходи к нам». В итоге на ужине была вся его семья: мама с папой, сестра, старший брат с женой, было весело. А потом, когда ко мне приезжала мама, я приглашала этого друга».



Шаг № 4: не торопить развитие вашей дружбы. Не со всеми знакомыми удается сблизиться настолько, чтобы просить о помощи в трудную минуту. По мнению Лены, в этом нет ничего страшного — возможно, отношениям нужно еще время.

«Для меня признак перехода на следующий этап дружбы — это готовность человека выслушать тебя, когда тебе плохо, — отмечает девушка. — До этого момента я воспринимаю приятеля только как друга «для веселья» — мы общаемся, когда у нас обоих всё хорошо. Даже если ваши отношения не разовьются в настоящую дружбу, такие знакомые тоже нужны, чтобы разрядиться».

