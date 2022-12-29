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    ДТП устроило огненный ад в автомобильном тоннеле в Южной Корее. Есть жертвы, десятки человек наглотались дыма

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    Видео: 엠빅뉴스 / YouTube

    Серьезный пожар разгорелся в шумозащитном тоннеле на скоростной дороге в Южной Корее 29 декабря. Погибли по меньшей мере пять человек. Очевидцы и СМИ показывают кадры с полыхающим тоннелем.

    Видео: 슈퍼대디 / YouTube

    Возгорание произошло в 13:49 по местному времени в шумозащитном тоннеле Второй скоростной магистрали Кёнгин в городе Квачхон, сообщает новостное агентство Yonhap. По предварительным данным, пожар начался после столкновения автобуса и грузовика и быстро распространился по тоннелю.

    Видео: KBS News / YouTube

    Прибывшие на место спасатели обнаружили в попавших в огненную ловушку автомобилях тела пяти погибших, в том числе участников ДТП. Еще 37 человек пострадали, у многих — отравление продуктами горения. Трое из них получили серьезные травмы, в том числе ожоги.

    Видео: 중부일보 / YouTube

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