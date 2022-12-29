Водитель не удержал минивэн под Волосово и улетел далеко от дороги. Пострадали маленький мальчик и большая девочка

Серьезная авария произошла вечером 27 декабря в Волосовском районе Ленобласти. Водитель минивэна не удержал машину на дороге, и в результате пострадали два его несовершеннолетних пассажира.
В 19:15 на 45-м километре автодороги Гатчина — Ополье 43-летний местный житель, следуя на личном автомобиле Hyundai Santamo от деревни Сяглицы в сторону Волосово, не справился с управлением и съехал в кювет. Судя по фото, опубликованному ОГИБДД по Волосовскому району, машину вынесло довольно далеко от проезжей части и развернуло.
В результате ДТП травмы получили пассажиры «Хёндэ»: 2-летний мальчик и 17-летняя девочка, учащаяся медицинского колледжа. Скорая доставила их в больницу в состоянии средней тяжести. Водитель за 2022 год привлекался за нарушения ПДД дважды, оба штрафа мужчина оплатил.
Это четвертое ДТП за последние два дня, в котором пострадали дети. В тот же вечер на проспекте Маршала Жукова и Кронштадтской улицы в Петербурге столкнулись Mazda и Peugeot. В последнем травмы получил трехлетний мальчик. В среду, 28 декабря, на перекрестке в Колпино в столкновении Volkswagen Caravelle и LADA Priora пострадала девочка 2-х лет, а на Петровской набережной в ДТП с такси пострадал ехавший в нем 9-летний мальчик.