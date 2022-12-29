Водитель не удержал минивэн под Волосово и улетел далеко от дороги. Пострадали маленький мальчик и большая девочка

Серьезная авария произошла вечером 27 декабря в Волосовском районе Ленобласти. Водитель минивэна не удержал машину на дороге, и в результате пострадали два его несовершеннолетних пассажира.



В 19:15 на 45-м километре автодороги Гатчина — Ополье 43-летний местный житель, следуя на личном автомобиле Hyundai Santamo от деревни Сяглицы в сторону Волосово, не справился с управлением и съехал в кювет. Судя по фото, опубликованному ОГИБДД по Волосовскому району, машину вынесло довольно далеко от проезжей части и развернуло.