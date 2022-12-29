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    Водитель микроавтобуса не пропустил «Ладу» при развороте в Колпино и отправил в больницу ребенка

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    Видео: «Автолюбители Колпино»

    Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Колпинском районе Петербурга вечером 28 декабря. К аварии привел неудачный разворот водителя микроавтобуса. А днем ранее трехлетний мальчик получил травмы из-за машины, выехавшей на красный свет.

    ДТП случилось в 18:19 среды на пересечении проспекта Ленина и улицы Братьев Радченко в Колпино, стало известно «Фонтанке» 29 декабря. 36-летний местный житель на личном Volkswagen Caravelle ехал по Ленина от улицы Губина в сторону улицы Веры Слуцкой и на регулируемом перекрестке с улицей Братьев Радченко стал разворачиваться, не пропустив ехавшую во встречном направлении прямо LADA Priora под управлением 33-летнего мужчины.

    В результате аварии пострадала 2-летняя пассажирка «Приоры». Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибленную рану на лбу. В состоянии средней тяжести ее доставили в больницу. Водитель «Фольксвагена» за 2022 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД шесть раз, водитель «Лады» — 69.

    Тем же вечером, спустя час, в столкновении двух машин на Петровской набережной пострадал 9-летний мальчик.

    Еще одно ДТП, в котором досталось несовершеннолетнему пассажиру, случилось днем ранее. Вечером 27 декабря в полицию позвонил 56-летний петербуржец и сообщил, что попал в аварию. В 18:25 он на своей Mazda CX-5 выехал на перекресток проспекта Маршала Жукова и Кронштадтской улицы на красный свет и столкнулся с ехавшим по разрешающему сигналу Peugeot 308 под управлением 20-летнего жителя Ленобласти. В результате пострадал 3-летний пассажир «Пежо». Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Водитель «Мазды» в этом году привлекался за нарушения ПДД шесть раз, водитель «Пежо» — один.

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