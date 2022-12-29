В Полюстрово к утру согрели все дома

В три десятка домов в Красногвардейском районе за ночь должно было вернуться тепло.



Как сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Петербурга» 29 декабря, работы по устранению технологического нарушения у дома 5 по улице Стасовой завершены в 01:50 ночи.



Специалисты заменили более 3,5 метров ненадежного трубопровода. Участок подключили.



«Система теплоснабжения близлежащих домов переведена в штатный режим работы», — сообщает компания.



О том, что в Полюстрово батареи остывают в 27 домах, накануне сообщила администрация района.

