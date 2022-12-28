Внимание: остывающие батареи. В Полюстрово трем десяткам домов предложили утеплиться

Как сообщает администрация района в своем телеграм-канале 28 декабря, горячее водоснабжение будет подаваться по обратному трубопроводу, но с ухудшением качества и параметров.

В АО «Теплосеть» сообщили «Фонтанке», что специалисты обнаружили дефект на трубопроводе у дома 5 по улице Стасовой сегодня около двух дня.



«На период проведения работ — до 02:40 29 декабря 2022 года — горячее водоснабжение обеспечивается в полном объеме, отопление — по резервной схеме с возможным ограничением некоторых зданий», — отмечают в компании.

