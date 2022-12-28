Вучич обратился к сербам в Косове и Метохии с просьбой разобрать баррикады

Президент Сербии Александар Вучич призвал соотечественников разобрать баррикады в Косове и Метохии. Об этом 28 декабря рассказал глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович, передает ТАСС.



Петкович добавил, что Вучич предоставил документы и заявления, а также рассказал о том, что Сербия получит в связи с предоставлением гарантий.



«Сербы выслушали президента Александара Вучича и неоднократно повторили в ходе разговора, что верят только ему», – добавил Петкович.



Напомним, что 27 декабря в боевую готовность были приведены вооруженные силы Косово. В ответ Сербия, указом президента, также привела армию в боевую готовность.

