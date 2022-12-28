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    Вучич обратился к сербам в Косове и Метохии с просьбой разобрать баррикады

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    Президент Сербии Александар Вучич призвал соотечественников разобрать баррикады в Косове и Метохии. Об этом 28 декабря рассказал глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович, передает ТАСС.

    Петкович добавил, что Вучич предоставил документы и заявления, а также рассказал о том, что Сербия получит в связи с предоставлением гарантий.

    «Сербы выслушали президента Александара Вучича и неоднократно повторили в ходе разговора, что верят только ему», – добавил Петкович.

    Напомним, что 27 декабря в боевую готовность были приведены вооруженные силы Косово. В ответ Сербия, указом президента, также привела армию в боевую готовность.

    25 декабря в населенном пункте Зубин-Поток на севере Косова у баррикад произошли стрельба и столкновения. В сербских СМИ писали, что сербов обстрелял косовский спецназ. Косовские СМИ сообщили о нападении сербов на подразделения KFOR (международные силы под руководством НАТО).

    В начале декабря верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал убрать баррикады на севере Косова и Метохии. Косовская полиция ранее арестовала бывшего полицейского из Сербии, в ответ сербское население и перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.

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