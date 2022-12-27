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    Сербская армия приведена в боевую готовность. Президент отдал приказ

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    Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность по приказу верховного главнокомандующего — президента Александра Вучича. Об этом 27 декабря заявил министр обороны Милош Вучевич.

    «Президент Сербии как верховный главнокомандующий отдал приказ привести армию Сербии в высшую степень боевой готовности», — заявил министр (цитата по ТАСС).

    Ранее власти Косово привели в полную боевую готовность свою армию. Около 1,5 тысячи силовиков получили указание в течение предстоящей ночи находиться на местах прохождения службы или в зоне досягаемости — «с целью возможных передвижений в ночное время».

    25 декабря в населенном пункте Зубин-Поток на севере Косова у баррикад произошли стрельба и столкновения. В сербских СМИ писали, что сербов обстрелял косовский спецназ. Косовские СМИ сообщили о нападении сербов на подразделения KFOR (международные силы под руководством НАТО).

    В начале декабря верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал убрать баррикады на севере Косова и Метохии. Косовская полиция ранее арестовала бывшего полицейского из Сербии, в ответ сербское население и перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.

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