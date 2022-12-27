Сербская армия приведена в боевую готовность. Президент отдал приказ

Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность по приказу верховного главнокомандующего — президента Александра Вучича. Об этом 27 декабря заявил министр обороны Милош Вучевич.
«Президент Сербии как верховный главнокомандующий отдал приказ привести армию Сербии в высшую степень боевой готовности», — заявил министр (цитата по ТАСС).
Ранее власти Косово привели в полную боевую готовность свою армию. Около 1,5 тысячи силовиков получили указание в течение предстоящей ночи находиться на местах прохождения службы или в зоне досягаемости — «с целью возможных передвижений в ночное время».
25 декабря в населенном пункте Зубин-Поток на севере Косова у баррикад произошли стрельба и столкновения. В сербских СМИ писали, что сербов обстрелял косовский спецназ. Косовские СМИ сообщили о нападении сербов на подразделения KFOR (международные силы под руководством НАТО).
В начале декабря верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал убрать баррикады на севере Косова и Метохии. Косовская полиция ранее арестовала бывшего полицейского из Сербии, в ответ сербское население и перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.