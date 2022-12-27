Льготных лекарств нет и не предвидится. Девятилетняя Вика надеется на помощь

У Вики редкое кардиологическое заболевание — первичная лёгочная гипертензия. Чтобы жить, ей постоянно необходимо принимать лекарства. Но с недавнего времени льготное обеспечение прекратилось, и когда возобновится — неизвестно. На данный момент препараты закончились. Купить их самостоятельно маме девочки не по силам.

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Вика Фаренбрух, 9 лет.

Первичная лёгочная гипертензия.

Требуется курс лекарственной терапии. Стоимость — 321 000 рублей.

Первичная лёгочная гипертензия возникает внезапно и заключается в повышении давления в лёгочной артерии. При норме давления в 23 мм рт. ст., у Вики оно выше 140. В результате кровь поступает в сердце под большим давлением, и оно, не успевая его перекачивать, в буквальном смысле раздувается до полной остановки.



Это редкое заболевание, которое встречается с частотой 1 на 2,5 миллиона. Выход один — трансплантация лёгких и сердца. Однако такая пересадка возможна только при достижении совершеннолетия. Но до этого времени Вике ещё нужно дожить.



Девочка родилась абсолютно здоровой и развивалась, как и все дети. Но в 5 лет она начала терять сознание. При этом синела и задыхалась. После проведения полного обследования и консультации с московскими врачами был поставлен диагноз. Для мамы Вики, которая воспитывает ребёнка одна, это прозвучало словно приговор.

После постановки диагноза началась новая жизнь, полная больниц и боли. К счастью, в НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева врачи смогли подобрать терапию, которая понижает давление в лёгочной артерии, тем самым снижая нагрузку на сердце.



Препараты льготные, и первое время департамент здравоохранения Свердловской области, где живёт Вика, выдавал их почти исправно. Но с середины ноября обеспечение полностью прекратилось. Более того, в ведомстве маме заявили, что и в первой половине 2023 года закупок не будет — средства не выделены.

Прерывать терапию нельзя, это может привести к необратимым последствиям и закончиться фатально. Принимая препараты, Вика начала чувствовать себя сносно: возобновила занятия в школе, стала общаться и гулять с подругами.



После того, как лекарства перестали выдавать, своими препаратами поделилась одна из пациенток. Но на сегодняшний день закончились и они — лекарств нет. Девочка осталась без терапии. Сразу начали развиваться сердечная и лёгочная недостаточности. Практически всё время Вика лежит под кислородом.



«Вот такой «подарок» достался девочке под самый Новый год», — печально констатируют в петербургском благотворительном фонде «Наташа», который оказывает поддержку Вике и другим взрослым и детям с аналогичными патологиями по всей России.

