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    «Пул Первого»: Путину и другим лидерам СНГ подарили девять «клубных колец»

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    Лидерам стран СНГ на неформальном саммите в Петербурге подарили «клубные кольца» с новогодними поздравлениями. Об этом 26 декабря сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

    Помимо белорусского президента Александра Лукашенко подарок получили еще 8 лидеров: президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    В центре кольца находится эмблема СНГ, а внутри прописано поздравление — «С Новым годом 2023».

    Неформальная встреча лидеров стран — участниц Содружества Независимых Государств проходит в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в Петербурге. Саммит идет с 26 по 27 декабря.

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