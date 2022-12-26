«Мне так же непонятно, как и вам». «Поуехавших» из России придавят налогом, но неясно, каким образом

Фото: Zuma\TASS Поделиться Поделиться





Российские законотворцы решили взяться за граждан, уехавших из РФ за рубеж, но продолжающих работать на удаленке. Идею озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин в минувшее воскресенье, 25 декабря. «Совершенно понятно, почему они сбежали», — сказал руководитель нижней палаты Федерального собрания и, сделав акцент на мнение подавляющей части общества, приравнял поступок релокантов к предательству страны, родных и близких. А стало быть, никаких преференций и льгот для них быть не может.



Для граждан РФ, работающих в российских компаниях, но сидящих при этом за рубежом, законотворцы решили поднять ставку налога на доходы. Работа над соответствующими изменениями в законодательстве уже ведется, сказал Вячеслав Володин.

Каким будет плечо давящего рычага, спикер Госдумы не уточнил. В теории наиболее вероятный сценарий — уехавших могут приравнять к нерезидентам. И если случится именно так, удар получится ощутимым: граждане России, работающие в стране, отчисляют в бюджет 13% от своих доходов (или 15%, если за год они заработали свыше 5 миллионов), и 30% придется уплачивать тем, кто резидентом не является, а проще говоря — не живет на территории России свыше 183 дней. На практике же ставка налога, которую законотворцы установят для бегунков, может быть и другой.



Идею проще придумать, гораздо сложнее ее реализовать. С механизмом выявления выехавших за рубеж удаленщиков тоже пока не все понятно: кто и каким образом будет вести их учет? Придется ли налоговой службе взаимодействовать с пограничниками?

Ответов на эти и другие вопросы по теме у депутатов комитета Госдумы по бюджету и налогам, до которых смогла дозвониться «Фонтанка», пока нет.

Не вышел с журналистами на связь и председатель комитета Андрей Макаров.



— Пока это невозможно сделать, Андрей Михайлович проходит медицинские обследования, поэтому он вне зоны доступа, — сказала по телефону его помощница в Госдуме. И как в воду глядела — Андрей Макаров не отозвался на запрос журналистов и в мессенджере.

Айрат Фаррахов и Владислав Резник честно признались — с законопроектом пока незнакомы, поэтому и профессионально обсуждать еще нечего.



— Комментировать то, чего я не видел, это домыслы, — отрезал Владислав Резник.

Единственным, кто из членов комитета выразил готовность обсудить законодательную инициативу, стал Евгений Бессонов от Коммунистической партии РФ.



— С проектом еще не знаком. Нерезиденты платят в тех странах, где работают.



— Какой будет механизм взаимодействия: налоговая будет взаимодействовать с погранслужбой? Ведь непонятно, как их вычислять.



— Мне так же непонятно, как и вам. Это должны быть международные соглашения. Представьте: как в Сети проследить все движения, транзакции? Очень сложная такая задача.



— Как по-вашему, это не чересчур? Ведь это наши граждане, россияне?



— Мы еще думаем, что управляют нашей страной граждане, которые заботятся о гражданах нашей страны.

С вопросом: «Не выйдет ли разработка технических решений по выявлению релокантов дороже, чем дополнительные доходы от их налогов?» — «Фонтанка» обратилась к Андрею Клишасу, председателю Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. На момент публикации материала ответа журналисты не получили.

На днях глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что только в IT-области около 100 тысяч специалистов уехали за пределы России. Из них порядка 80% продолжают работать в российских компаниях. https://ria.ru/20221220/it-spetsialisty-1839963045.html



По окончании частичной мобилизации уехавшие специалисты потянулись на Родину. «Каждую неделю возвращалось по 2–3%. Постепенно это количество накапливалось. Думаю, до трети тех, кто уехал, уже вернулись», — рассказал «Фонтанке» президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. https://www.fontanka.ru/2022/10/29/71774558/



В то же время замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев отметил, что отмена послаблений не коснется уехавших, работающих по найму, поскольку за них уплачивает налог и отслеживает его ставку работодатель. Поправки напрямую затронут самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Тех, кто отсутствует в России более 183 дней, обяжут оформлять трудовые договоры либо регистрироваться как ИП.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»