В Петербурге задержали школьника. Он сменил карьеру хоккейного защитника на курьера мошенников

Жительница Кировского района Петербурга лишилась полумиллиона, спасая «попавшую в ДТП дочь». Её обидчика полицейские нашли быстро и сильно удивились.
В полицию 84-летняя пенсионерка с улицы Корнеева обратилась 23 декабря вечером, после того как поняла, что отдала 500 тысяч рублей телефонным мошенникам, стало известно «Фонтанке» 25 декабря. Меньше чем за сутки оперативники нашли дропа, который после звонка забирал у старушки деньги. Им оказался девятиклассник одной из петербургских гимназий. Интернет хранит следы того, что еще три года назад молодой человек играл в хоккей на позиции защитника.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанный отпущен после допроса под обязательство о явке.