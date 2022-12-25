В Морском порту грузовик задавил мужчину: тот шагнул назад и попал под колесо

Смертельное ДТП произошло в субботу днём в Кировском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 25 декабря.



В службу 112 о ДТП сообщил сам водитель грузовика Freightliner с прицепом. По его словам, около 16:30 на территории элеваторной площадки Морского порта он сбил человека. Мужчина, по словам водителя, стоял на проезжей части спиной к грузовику, и когда тот поехал, сделал шаг назад и попал под заднее колесо прицепа.



Погибший — 52-летний гражданин Белоруссии. В Россию приехал этим летом по работе, имел регистрацию. Про водителя известно, что он в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Ему 54 года, он из Тверской области.

