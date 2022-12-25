В Ленобласти выходили малыша, который родился на сроке 26 недель

Из Ленинградской областной больницы выписывают младенца, который родился на очень раннем сроке. Его выхаживали два с половиной месяца. Об этом 24 декабря сообщает 47news со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.



Макар родился в начале октября и весил всего 890 граммов. Срок беременности его мамы на тот момент составлял 26 недель, то есть 4,5 месяца. Обычно беременность длится 38–40 недель. Малыша сразу поместили в инкубатор на респираторную поддержку, где он провёл первые полтора месяца жизни.



«Сейчас Макар весит 2710 граммов. Кушает хорошо, наращивает щечки и много спит. Готов ехать домой — в Первомайское Выборгского района»,- говорят специалисты.

