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    В Ленобласти выходили малыша, который родился на сроке 26 недель

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    Из Ленинградской областной больницы выписывают младенца, который родился на очень раннем сроке. Его выхаживали два с половиной месяца. Об этом 24 декабря сообщает 47news со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

    Макар родился в начале октября и весил всего 890 граммов. Срок беременности его мамы на тот момент составлял 26 недель, то есть 4,5 месяца. Обычно беременность длится 38–40 недель. Малыша сразу поместили в инкубатор на респираторную поддержку, где он провёл первые полтора месяца жизни.

    «Сейчас Макар весит 2710 граммов. Кушает хорошо, наращивает щечки и много спит. Готов ехать домой — в Первомайское Выборгского района»,- говорят специалисты.

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    Ленинградская областьБеременностьБеременность и родыМедицинаНедоношенные детиНедоношенныйВыхаживание недоношенных
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