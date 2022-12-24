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    Автомобиль встал на КАД. То, что это была полоса безопасности, его не спасло — в ДТП пострадали люди

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    Два человека пострадали 24 декабря в результате ДТП на севере КАД Петербурга, в районе развязки с Выборгским шоссе.

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    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация о ДТП на 17-м километре внешнего кольца поступила около 12:30. В легковой автомобиль, стоявший в полосе безопасности, врезался другой легковой автомобиль. Травмы получили два человека. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что столкнулись «Лада Калина» и «Шкода».

    По статистике, на КАД в остановившуюся машину врезаются через 5–8 минут. 11 ноября из-за такого наезда на дамбе погибла иностранка — водитель Chery QQ. 16 декабря из-за такого ДТП с двумя грузовиками был полностью перекрыт съезд на внешнее кольцо. 19 декабря в районе таллинской развязки легковушка также врезалась в стоящие «Жигули», пострадал один человек.

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