«Может, я тогда домой поеду?» Как военные из Петербурга и Ленобласти области добиваются положенных выплат

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС Поделиться Поделиться





На десятый месяц боевых действий и российские контрактники, и мобилизованные продолжают жаловаться на проблемы с выплатами. Кому-то пока не пришли «губернаторские» деньги, кто-то вообще не получил за несколько месяцев службы ни копейки. Причем на уровне постановлений вопрос о той же «губернаторской» выплате, как стало известно «Фонтанке», уже решен — по крайней мере, для тех, кто подписал контракт до конца 2022 года. Но эту новость в Смольном почему-то предпочитают не афишировать.

Отсутствие информации — убивает Проживающий в Петербурге Александр заключил контракт 22 августа, а 10 сентября отправился в зону боевых действий на Украине в составе именного батальона «Невский». Обещанные «губернаторские» 300 тысяч ему выплатили — супруга военного, Виктория, показала «Фонтанке» скриншоты из банковского приложения. После этого начались проблемы: в сентябре больше деньги не приходили, в октябре суммарно начислили около 56 тысяч, в ноябре — 49. В декабре пришедшие на счет 186 тысяч уже напоминают ожидаемое, но до цифры 200 все-таки не дотягивают.



«Когда приглашали на службу по контракту, обещали жалованье от 200 тысяч в месяц, социальные гарантии, разнообразные льготы и все такое. Плюс к этому участок в Ленинградской области в Ломоносовском районе», — вспоминает Виктория. Она не очень хотела отпускать мужа на фронт, но тот пообещал ей, что благодаря всем выплатам супруга сможет поправить своё здоровье. Идти добровольцем 61-летний уроженец Луганска, впрочем, собрался и так — по личным убеждениям.

Получить какую-то внятную информацию по выплатам Виктория так и не смогла: «Я уже не помню всех инстанций, куда обращалась. У нас чат есть между родственниками, мы общаемся и информацию получаем только друг от друга, потому что больше нигде никакой информации мы добиться не можем. Вот это больше всего и убивает». Жена военного обращалась в министерство обороны, писала письмо президенту, оставляла заявку на Госуслугах и звонила в подведомственный Минобороны «Единый расчетный центр». В последнем ответили, что положенное за август и сентябрь денежное довольствие Александр получил — те самые 56 тысяч рублей. Если недоволен, пусть обращается к непосредственному командиру. Он, как утверждает Виктория, уже обращался. Более того, в части регулярно собирают списки тех, кому не выплачивают деньги совсем или не доплачивают какую-то сумму, но к решению проблемы это не приводит. Супруга Александра переживает и об условиях, в которых он находится. По словам Виктории, её муж вместе с сослуживцами покупал летнюю палатку на свои средства, а ночевать в ней приходилось уже после наступления холодов.



На сайте подведомственного администрации Ленобласти комитета еще сохранилась публикация о выплатах для служащих в именных батальонах. Вот что там говорится: «Итого в среднем для рядового и сержантского состава [выплаты составят] от 200 000 до 465 000 рублей». Контакт сразу указан: пункт отбора на военную службу по контракту на набережной реки Фонтанки. Мы решили связаться и уточнить, какую зарплату обещают контрактникам сейчас и из чего набираются те самые 200 тысяч.

— Нашла информацию о наборе в «Невский» и «Ладожский» батальоны. Я так понимаю, он закончен уже?



— Да, а что вас именно интересует, выплаты?

— Можно ли сейчас заключить контракт.

— Губернаторская выплата до конца этого года выплачивается всем, главное, чтобы уходили от Ленобласти. 200 тысяч рублей выплачивают. Если заключаешь контракт от года, то выплачиваются еще и президентские, тоже 200 тысяч.

— А что по поводу выплат, которые ежемесячные? Написано, тоже 200 тысяч.

— Да, если [служба] за территорией РФ происходит.

Корреспондент «Фонтанки» переспросила несколько раз: что, правда всем столько платят? И без задержек? Сотрудник отборного пункта заверил: выплаты от 170 до 250 тысяч, перечислять будут каждый месяц с 10-го по 20-е число. На вопрос о том, из каких именно надбавок получается такая сумма, собеседник «Фонтанки» ответить не смог. Только хихикнул и предложил уточнить это «уже в части».



В администрации Ленобласти «Фонтанку» отправили в Минобороны, пояснив, что денежным довольствием военнослужащих занимаются там. Запрос в министерство мы отправили.



Другому добровольцу из Петербурга, Михаилу (имя изменено), за полтора месяца службы должны выплатить около 40 тысяч рублей плюс 38,5 тысяч в качестве материальной помощи и подъемного пособия, положенного военнослужащим при переезде в другой населенный пункт.

Супруга военного поделилась с нами скриншотами из личного кабинета. 50 тысяч складываются из выплат за оклад по воинскому званию, должности, ежемесячной надбавки за особые условия военной службы и особые достижения, а также премии «за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей». Дополнительно из этой суммы удерживается налог.



Этих денег Михаил тоже пока не получил. «Если мне не платят, может быть, я тогда домой поеду?» — шутит он в разговоре с супругой. Причина, на взгляд семьи, кроется в ошибках, которую несколько раз допустили в «Едином расчетном центре» в реквизитах счета добровольца. Обращение по этому поводу пришлось отправлять четыре раза, причем общаться, как пояснила жена Михаила, в ЕРЦ готовы только лично с самим военным. Сейчас он находится непосредственно в зоне боевых действий, откуда вести переговоры с расчетным центром несколько затруднительно. Поэтому за него туда звонит сын — представляется Михаилом, называет все его персональные данные и пытается разобраться, почему отцу не приходят деньги. Супруга тем временем пишет в прокуратуру по Западному военному округу, пока безуспешно.

Если долго мучиться

Часть ситуаций с выплатами, о которых писала «Фонтанка», разрешилась. Так, мобилизованный в конце сентября Максим не получал денег, поскольку банковские счета петербуржца были заблокированы из-за процесса банкротства. В суд он обратился после того, как долги превысили миллион рублей. Мужчина рассчитывал, что сможет обеспечивать гражданскую супругу и 9-месячного ребёнка с положенных мобилизованных выплат, но столкнулся с неожиданными для него проблемами.

На данный момент Максим получил и единовременную выплату, и все «долги» по ежемесячным поступлениям. «На карту жены отправляют. [Каждый месяц по] 220 тысяч выходит», — рассказал он «Фонтанке». До зоны боевых действий петербуржец пока не доехал. Сейчас Максим находится в Каменке, где он пытается добиться операции на больные ноги. На момент мобилизации у него было зафиксировано варикозное расширение вен третьей степени.



В конце ноября «Фонтанка» рассказала историю петербуржца Владимира, который в августе вступил в добровольческий губернаторский батальон «Кронштадт». Как сообщала его супруга Елена, мужчине не сразу, но пришла обещанная губернаторская выплата в 300 тыс. рублей, а вот с «боевыми» трудностей было больше. Вместо обещанной в военкомате зарплаты под 200 тыс. рублей на карточку бойца стали хаотично приходить небольшие суммы от 5 до 26 тыс. рублей. Самый крупный перевод за три месяца в зоне боевых действий составил 45 тысяч, в то время как части сослуживцем Владимира деньги перечислялись в полном размере.

Через месяц после выхода публикации Елена рассказала, что в ситуации с выплатами появились подвижки. Теперь зарплата приходит ее супругу вовремя — по 35 тысяч рублей в месяц, плюс в декабре пришло еще 143 тысяч рублей. Это только часть той суммы, которую, по подсчетам семьи, должны были выплатить бойцу, но Елена надеется, что остальное продолжат перечислять по частям.



Важно уточнить, что источников поступления выплат контрактникам-добровольцам два. «Боевые» — от Минобороны, а единоразовая «губернаторская» выплата в 300 тысяч рублей начисляется через комитет по социальной политике Петербурга. О том, как устроена сложносочиненная военная бухгалтерия, и почему контрактники могут получать меньше мобилизованных, хотя и те, и те одинаково рискуют жизнями, «Фонтанка» подробно рассказывала здесь .

С «губернаторскими» 300 тысячами, которые обещали добровольцам, с самого начала было непросто: оказалось, что их могут и не выплатить по целому ряду причин, и отказ будет вполне законным. Проблема только в том, что добровольцы узнавали об этом уже постфактум, подписав контракт и оказавшись в зоне боевых действий.

Так, в октября мы рассказывали историю жителя Петербурга, который стал добровольцем по идейным соображениям записался, но и на выплаты, необходимые его семье, очень рассчитывал. Оказалось, они ему не положены из-за молдавского паспорта. Прежде чем стать добровольцем, мужчина прожил в Петербурге больше 20 лет, у него жена, совершеннолетний сын, постоянная работа и регистрация в городе. Но молдавский паспорт, который не стал препятствием для военкомата, оказался решающим аргументом в финансовом вопросе.



Еще один «способ» оказаться без губернаторских 300 тысяч — выехать из Петербурга добровольцем, а до воинской части добраться уже мобилизованным, которому положено всего 100 тысяч единовременной выплаты. С такой ситуацией столкнулись два друга из Ленинградской области, которые решили добровольно подписать контракты с Минобороны. На учениях командование объявило друзьям, что теперь они просто мобилизованные. Как так вышло — никто объяснить не смог.

Те, кто по закону не подлежит мобилизации, тоже уходят в добровольцы. Их статус в процессе перемещений между учебной частью и фронтом не менялся, но в «губернаторских» выплатах им поначалу тоже было отказано. Оказалось, что для законодательства Петербурга не существовало «добровольцев, не подлежащих мобилизации», были только «добровольцы из именных батальонов». Набор в эти батальоны в Петербурге начался в конце июля. В начале августа стало известно, что батальонов будет три: «Кронштадт», «Нева» и «Павловск». Тогда же была установлена выплата для добровольцев в 300 тысяч рублей. Набор в батальоны «Кронштадт», «Нева» и «Павловск» был завершен 22 сентября, то есть на следующий день после президентского указа о частичной мобилизации. Источником единовременной выплаты стали средства резервного фонда Санкт-Петербурга. К середине октября, по официальным данным, порядка 200 петербуржцев решили стать добровольцами после объявления в стране частичной мобилизации.



«Неправильные» добровольцы Но добровольцев, которые не подлежат мобилизации, не учли в постановлении Смольного от 28 сентября 2022 г. № 895 «Об оказании единовременной материальной помощи отдельным категориям лиц, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации». Постановление вступило в силу с 9 октября 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. В юридическую лакуну попали десятки добровольцев, об одной такой группе «Фонтанка» рассказывала в конце октября. Несколько петербуржцев старше мобилизационного возраста отправились на фронт не за деньгами, а ради идеи. Но известие, что в официальных документах их проигнорировали и материальной помощи их семьи не получат, добровольцев огорчило.



Пробел в постановлении № 895 признали как источники «Фонтанки» в гражданском блоке, так и собеседники, близкие к структурам вооруженных сил.



Оказалось, что есть нюансы и для тех, кто вызвался добровольцем после 21 сентября, вне зависимости от того, подлежат они мобилизации или нет. С этим столкнулся водитель неотложки Петр (имя изменено), который пришел в пункт отбора добровольцев 10 сентября. 19 сентября он отправился на слаживание, а в зоне боевых действий оказался еще до того, как была объявлена частичная мобилизация. «Бланки контрактов мы получили только в октябре. Вторые экземпляры нам не выдали, — рассказал Петр «Фонтанке». — И вот, в октябре нам говорят — было выпущено дополнительное постановление правительства Петербурга, что выплаты добровольцам в 300 тысяч, которые обещали с весны, отменены для тех, кто подписал контракт после 20 сентября. То есть, их получат только те, кто до объявления мобилизации контракт подписал. Хотя изначально про эти даты не было разговора нигде. Я пошел не из-за денег, а по идейным соображениям. Были бы выплаты, не было бы выплат, я бы все равно пошел. Но тут уже принцип: если руководство города и страны из всех утюгов кричат, что все нормально с матобеспечением, возникает вопрос, где эти деньги? Ну и не говорите тогда про них. Нас много таких, мы будем спокойно служить, защищать Родину».



В ноябре депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову по поводу отказа одному из добровольцев, подписавших контракт после начала мобилизации, в «губернаторской» выплате. «Мне ответил вице-губернатор Николай Линченко, что «готовится правовой акт», по которому тем, кто с 21 сентября подписал контракт, будет предоставляться единовременная материальная помощь, — рассказал Борис Вишневский «Фонтанке». — Потом мне позвонил сын этого добровольца, и сказал, что им сообщили о подписании документа, по которому отцу все выплатят. Но какой документ — не уточнили».

В середине декабря с корреспондентом «Фонтанки» связались родственники группы добровольцев «от 3 октября», которые не подлежали мобилизации и на этом основании получили отказ в единовременной выплате. «Нам сообщили, что 9 декабря вышло новое постановление правительства Санкт-Петербурга, по которому наши мужья получат «губернаторские» 300 тысяч, — рассказала «Фонтанке» жена одного из добровольцев. — В комитете по соцполитике тоже подтвердили, что наши мужья уже в списках на эти выплаты и все получат. Самого постановления нам не дали, сказали, что оно для внутреннего пользования и в свободном доступе его нет».



В комитете по социальной политике Санкт-Петербурга на вопрос «Фонтанки» существование постановления не подтвердили и не опровергли. «Это информация ограниченного доступа», — был ответ.

«Я связался с источником в комитете по социальной политике, и выяснил, что речь идет о постановлении правительства города, где сказано, что до 31 декабря продлевается срок действия предыдущего постановления, по которому выплачивали по 300 тысяч рублей тем, кто записывается в «именные батальоны», — рассказал «Фонтанке» Борис Вишневский. — Но это постановление почему-то с грифом ДСП (для служебного пользования). Не понимаю, что тут надо снабжать этим грифом, и почему это надо скрывать. Хотя вопрос решен, по крайней мере, до 31 декабря. Тем не менее, я у губернатора этот правовой акт запросил. Жду ответа. Секретов тут быть не может и не должно».



Впрочем, есть и другой официальный вариант ответа на вопрос, почему одни добровольцы получают «губернаторскую» выплату, а другие — нет. Депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин в интервью «Фонтанке» объяснил разночтения тем, что доброволец, чтобы получить 300 тысяч от Петербурга, должен написать соответствующее заявление. Нет заявления — получит 100 тысяч, как все мобилизованные. «Были разные случаи. Те, кто пришёл добровольцем, не писал заявление, потому что им просто не говорили об этом, — утверждает Чебыкин. — Должностные лица не знали, что его нужно писать. Сейчас эту ситуацию исправили. Тем, кто к нам обращался, деньги вернули».

В целом, на данный момент юридическую коллизию с «губернаторской» выплатой власти считают разрешенной. Но что будет после 31 декабря, когда, видимо, истечет срок «секретного» постановления о добровольцах, пока непонятно.



Алина Ампелонская, Евгения Горбунова, Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

