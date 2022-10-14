Смольный: После объявления частичной мобилизации в добровольцы записались сотни петербуржцев. Цифра растет

Порядка 200 петербуржцев изъявили желание принять участие в СВО на Украине в качестве добровольцев после объявления в стране частичной мобилизации. Об этом 14 октября рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью телеканалу «Россия 1».



По его словам, среди них есть «забронированные» сотрудники, в том числе государственные служащие.



«Есть огромное количество добровольцев, которые готовы идти на фронт. Сегодня порядка 200 человек, которые изъявили желание добровольно пойти туда, даже из числа забронированных, в том числе государственных служащих», — сказал он.

