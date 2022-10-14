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    Мобилизация

    Смольный: После объявления частичной мобилизации в добровольцы записались сотни петербуржцев. Цифра растет

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    Порядка 200 петербуржцев изъявили желание принять участие в СВО на Украине в качестве добровольцев после объявления в стране частичной мобилизации. Об этом 14 октября рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью телеканалу «Россия 1».

    По его словам, среди них есть «забронированные» сотрудники, в том числе государственные служащие.

    «Есть огромное количество добровольцев, которые готовы идти на фронт. Сегодня порядка 200 человек, которые изъявили желание добровольно пойти туда, даже из числа забронированных, в том числе государственных служащих», — сказал он.

    По данным «Фонтанки», эта цифра растет каждый день, и сейчас уже более 350 добровольцев получили соответствующие выплаты.

    Вице-губернатор также напомнил, что на отсрочку от мобилизации могут рассчитывать работники предприятий, которые участвуют в исполнении гособоронзаказа, работники предприятий связи и ИТ и национальных платежных систем. С других предприятий Смольный собирает списки критически важных сотрудников и тех, кого возможно мобилизовать.

    Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил решение заместителя главы комитета по молодежной политике Ивана Есипова отправиться добровольцем в зону специальной военной операции.

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