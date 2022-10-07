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    Боевые действия на Украине

    Смольный ответил, откуда возьмет деньги на выплаты контрактникам из именных батальонов

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    Единовременная материальная помощь гражданам, которые заключили контракты на военную службу в именных подразделениях ВС РФ («Кронштадт», «Нева», «Павловск»), будет выплачиваться из средств резервного фонда Санкт-Петербурга. Об этом 7 октября сообщил вице-губернатор Валерий Пикалев в ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в городском парламенте Бориса Вишневского.

    Отчет об использовании средств резервного фонда будет представлен в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 3 статьи 36 закона о бюджете. Депутат отметил, что добивался этого ответа от городских властей на протяжении трех месяцев.

    Ранее, 14 сентября, ЗакС отказался спрашивать губернатора Петербурга Александра Беглова об источнике выплат губернаторским батальонам. Перед этим, в августе, Борис Вишневский уже интересовался у вице-губернатора Алексея Корабельникова источниками расходов бюджета города в текущем году на «предоставление единовременной материальной помощи» тем, кто заключил контракты о прохождении военной службы в именных батальонах и размере расходов казны. В ответ чиновник сообщил, что размер помощи составляет 300 тысяч рублей и выплачивается «в соответствии с действующим законодательством», а за подробностями надо обращаться к военным. По расчетам Вишневского, при средней численности батальона около 500 человек расходы бюджета могут составить 450 млн рублей.

    Набор добровольцев в именной мотострелковый батальон для отправки на Украину в Петербурге начался в конце июля. В начале августа стало известно, что батальонов планируется набрать три, они получили названия «Кронштадт», «Нева» и «Павловск». Заключить контракт могут только жители Петербурга, успешно прошедшие отбор, на срок от шести месяцев.

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