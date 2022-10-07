Смольный ответил, откуда возьмет деньги на выплаты контрактникам из именных батальонов

Единовременная материальная помощь гражданам, которые заключили контракты на военную службу в именных подразделениях ВС РФ («Кронштадт», «Нева», «Павловск»), будет выплачиваться из средств резервного фонда Санкт-Петербурга. Об этом 7 октября сообщил вице-губернатор Валерий Пикалев в ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в городском парламенте Бориса Вишневского.



Отчет об использовании средств резервного фонда будет представлен в Законодательном собрании Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 3 статьи 36 закона о бюджете. Депутат отметил, что добивался этого ответа от городских властей на протяжении трех месяцев.

