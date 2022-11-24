«Несправедливая разница». Сколько получают мобилизованные и почему контрактники недовольны

Фото: Анастасия Илюшина/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Депутаты обратили внимание на «несправедливую разницу» в зарплатах мобилизованных и контрактников, пришедших на службу до 21 сентября, хотя и те, и другие одинаково рискуют жизнью в зоне СВО. Но это не единственный нюанс. Пришедшие после начала мобилизации контрактники-добровольцы и подписавшие контракт мобилизованные теперь страдают от несправедливости не меньше. «Фонтанка» объясняет, как на самом деле устроена непростая военная бухгалтерия.



«Мы получаем сигнал от граждан по важной проблеме обеспечения тех, кто защищает нас на передовой, — сообщил 23 ноября глава ЛДПР Леонид Слуцкий, заявление которого распространила пресс-служба партии. — Мобилизованные после 21 сентября граждане получают оклад не менее 37 тыс. рублей и ежемесячную соцвыплату 158 тыс. рублей — сумма 195 тыс. рублей и выше. В отличие от них контрактники Минобороны, кто пришел до 21 сентября, соцвыплаты не получают, хотя также рискуют жизнью в зоне специальной военной операции, и их ежемесячное довольствие не превышает 90 тыс. рублей».



«Такая же ситуация и с пограничниками: те, кто регулярно сталкивается с диверсантами, подвергается обстрелам, никаких доплат не получают, в лучшем случае командировочные. Это ощутимо меньше упомянутых мной 195 тыс. рублей», — добавил он.

Партия попросила Минобороны и Погранслужбу ФСБ разъяснить ситуацию. Пока парламентарии ждут ответов, «Фонтанка» разбирает, кому и сколько платят за участие в СВО. Здесь есть три группы действующих лиц: контрактники, которые пришли до 21 сентября, те, что пришли после, и мобилизованные.



Контрактники, пришедшие до 21 сентября Денежное довольствие кадрового военнослужащего при службе на территории России, как уже объясняла «Фонтанка», рассчитывается как сумма оклада по воинскому званию, оклада по воинской должности, премий и надбавок, если они есть. В зависимости от этого рядовой может получать от 25 до 62 тыс. рублей в месяц, а командир батальона в звании подполковника — от 49 до 121 тыс. рублей.

Пребывание на территории Украины и тогда еще не присоединенных ЛДНР оплачивается дополнительно. Ранее военнослужащий получал два оклада по воинской должности и суточные в размере 53 доллара в день, которые были, пожалуй, основной статьей дохода в командировке за пределами России. Теперь суточные к доллару не привязаны. В памятках Минобороны фигурирует фиксированная сумма — 3 689 рублей в день, что примерно соответствует курсу в 69 рублей за доллар (в разных памятках сумма может отличаться, но не кардинально). Таким образом, продержавшись месяц в горячей точке, военный получает как минимум 110 тыс. рублей суточных, но другой вопрос в том, что не каждому это по плечу. За участие в активных наступательных действиях начисляется еще по 8 тыс. рублей в сутки. В результате возможный доход рядового на территории Украины возрастает до 159–195 тыс. рублей, комбата-подполковника — до 210–282 тыс. рублей.



Кроме того, премия выдается за уничтожение военной техники и «живой силы противника». Захватил HIMARS — получи 1 млн рублей, уничтожил самолет — 300 тыс., вертолет — 200 тыс., танк или вражеский взвод — 100 тыс. рублей. Личный состав численностью до отделения, беспилотник, БТР и другая техника оцениваются в 50 тыс. рублей.

Как изменился этот алгоритм и изменился ли с тех пор, как новые территории официально вошли в состав России, официально нигде не сообщалось. Видимо, что-то пошло не так, раз, по данным депутатов, ежемесячное довольствие домобилизационных контрактников уперлось в потолок 90 тыс. рублей.



Контрактники, что пришли после 21 сентября Положение постмобилизационных контрактников не сильно лучше. В начале ноября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении единовременной денежной выплаты в размере 195 тыс. рублей мобилизованным и гражданам, «которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы» сроком на один год и более. Это касается только правоотношений, возникших после 21 сентября.

Как следует из разъяснений представителя финансового блока Минобороны РФ Сергея Микищенко, выплата будет начислена контрактнику один раз, после чего он продолжит получать свое обычное денежное довольствие. И, что интересно, это же справедливо для подписавших контракт после 4 месяцев службы срочников и мобилизованных.



Мобилизованные Насколько известно «Фонтанке», денежное довольствие мобилизованных, так же как и у кадровых военных, рассчитывается как сумма окладов по воинскому званию и воинской должности, имеющихся премий и надбавок, а также ежемесячной социальной выплаты в размере 158 тыс. рублей, которая не облагается подоходным налогом. В разъяснениях Минобороны сказано, что данная выплата установлена президентом, но соответствующий документ не был опубликован.



За счет этой выплаты мобилизованный в звании рядового может получать при службе на территории России, Украины, ЛДНР в зависимости от надбавок по 170–190 тыс. рублей в месяц, командир отделения в звании сержанта может рассчитывать на 176–200 тысяч, командир взвода старший лейтенант — на 190–224 тысячи, командир роты капитан — 196–232 тысячи. Командир батальона может получать до 240 тыс. рублей в месяц. Премирование и 8 тыс. рублей за каждые сутки участия в активных наступательных действиях также в силе и считается отдельно сверху.

Мобилизованные граждане, с точки зрения довольствия, пока наиболее привилегированная каста в российских вооруженных силах. На фоне такой мощной финансовой поддержки заключение контракта с Минобороны стало гораздо менее выгодным. Нетрудно догадаться, к каким последствиям это может привести после демобилизации. Частично об этом позаботились военкоматы. В сентябре-октябре там стояла такая неразбериха, что прибывшие по мобилизационным повесткам направо и налево подписывали контракты, которые, как оказалось сейчас, им подписывать было необязательно. Потому что с контрактом мобилизованный лишается ежемесячной социальной выплаты и получает довольствие как обычный военнослужащий.



Что получается на практике Супруги Елена и Владимир переехали в Петербург из Ростовской области. После начала боевых действий на Украине мужчина стал рьяно рваться на фронт, хотя категория в военном билете формально к призыву не подходила. В военкомате ему помогли заново пройти медкомиссию и получить новый военный билет. «Он очень рад был, правда, очень хотел служить в российских войсках», — вспоминает Елена.

25 августа Владимир подписал контракт, а 28 августа уже из Луги убыл в зону СВО, хотя, как говорит жена, бойцам обещали месяц обучения и боевого слаживания. Уже 6 сентября рядовой-радиотелефонист под звуки артобстрелов вышел на связь с Украины.

Пока он воевал на передовой, Елена вела их общую борьбу в тылу. Началось все с того, что не пришли губернаторские 300 тыс. рублей. «В Калининский военкомат ходила как на работу», — вспоминает она. Когда терпение кончилось, петербурженка предупредила собеседников — уже написала в «Фонтанку». Но не успела редакция взяться за дело, выплаты пришли двумя переводами — 13 и 16 сентября.



Зарплата начала поступать с конца сентября небольшими суммами, которые даже меньше голого оклада. У Елены они все записаны: 27 сентября — 5 190 р., 3 октября — 18 539 р., 10 октября. — 26 813 р. Выплаты военнослужащим должны начисляться с 10-го по 20-е число месяца, а тут — вразнобой, плюс значительно ниже обещанных. «В военкомате говорили, что всё точно по таблицам платят. Что в районе 200 тысяч рублей точно будет получать», — отмечает супруга.



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Следующий транш пришел в ноябре — 45 тысяч. Потом звонок от мужа: «Смотри, деньги сильно не трать, потому что в декабре мне начислят 26 тысяч рублей». Елена удивилась: «Он здесь, дома, получал гораздо больше».

Петербурженка вновь стала обивать пороги ведомств. Звонила в военную прокуратуру Новгородского гарнизона, к которому была прикреплена лужская воинская часть. Там пообещали, что с супругой добровольца свяжется кадровик, но обратный звонок так и не поступил. В аппарате полпреда президента по СЗФО в ответ на обращение женщины сообщили, что передали его в военную прокуратуру ЗВО.



В октябре вице-губернатор Валерий Пикалев привозил «кронштадтцам» экипировку. Владимир вроде бы даже пожаловался ему на проблему с выплатами. Затем Елена, как положено, обратилась к чиновнику в письменной форме. Пришел ответ: заявительнице по телефону даны разъяснения по обращению, а если ей нужно снова поговорить по личным вопросам — она может записаться на прием.



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«Что касается выплат Санкт-Петербурга — они все выплачены, всем до одного», — сообщил «Фонтанке» советник Пикалева Владимир Минченко. По его словам, вопросы федеральных выплат находятся в ведении Минобороны. Именно туда он посоветовал жаловаться тем, кто считает, что недополучает довольствие. Жалоб на похожие ситуации в аппарат вице-губернатора, по его информации, «минимальное количество».

Елена работает на городском предприятии, которое уже несколько месяцев находится в простое. Половина ее зарплаты уходит на аренду комнаты. Одной ей пока хватает, но в перспективе она хочет перевезти в город двух своих маленьких детей. В середине декабря женщина на 2–3 месяца по делам возвращается в родной город. «И за домом присмотрю, и немного денег сэкономлю. Но все равно мы с мужем планируем навсегда остаться в Питере», — размышляет она.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

