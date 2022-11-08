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    Мобилизация

    Минобороны объяснило, сколько и когда будут платить мобилизованным

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    Минимальное денежное довольствие мобилизованных составит 195 тысяч рублей — для рядовых. Подробности о сроках и размерах выплат 8 ноября публикует пресс-служба Минобороны со ссылкой на представителя финансового блока Сергея Микищенко.

    Сумма зависит от звания военнослужащего — командир взвода будет получать около 225 тысяч рублей, а командир батальона — около 243 тысяч. Деньги мобилизованным будут поступать с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

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    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей для мобилизованных и контрактников.

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