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    Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам

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    Мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт, единовременно выплатят по 195 тысяч рублей. Соответствующий указ 3 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.

    Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября, отмечается в тексте. Речь идет о мобилизованных гражданах РФ, военнослужащих, проходивших службу по призыву (кроме замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобороны), иным гражданам РФ или иностранцам, которые в период СВО заключили контракт о военной службе сроком на год и более.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки.

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