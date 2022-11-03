Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам

Мобилизованным и военнослужащим, заключившим контракт, единовременно выплатят по 195 тысяч рублей. Соответствующий указ 3 ноября подписал президент РФ Владимир Путин.
Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября, отмечается в тексте. Речь идет о мобилизованных гражданах РФ, военнослужащих, проходивших службу по призыву (кроме замещающих воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобороны), иным гражданам РФ или иностранцам, которые в период СВО заключили контракт о военной службе сроком на год и более.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей для получения мер соцподдержки.