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    Мобилизация

    Доходы мобилизованных россиян не будут влиять на соцвыплаты их семьям

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    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы призванных по частичной мобилизации не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба правительства.

    Такое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся на прежнем уровне.

    Помощь от государства получают те семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идёт о пособиях беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки, ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет и от восьми до 17 лет, выплатах из-за рождения или усыновления первого или второго ребёнка, а также о социальном контракте.

    «Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации», — уточнили в пресс-службе кабмина.

    Напомним, всем мобилизованным для участия в специальной военной операции должны платить минимум 195 тысяч рублей в месяц. Согласно поручению президента России Владимира Путина, выплаты не могут быть меньше, в каком бы регионе мобилизованный ни служил.

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