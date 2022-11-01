Доходы мобилизованных россиян не будут влиять на соцвыплаты их семьям

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы призванных по частичной мобилизации не будут учитывать при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба правительства.
Такое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся на прежнем уровне.
Помощь от государства получают те семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Речь идёт о пособиях беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки, ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет и от восьми до 17 лет, выплатах из-за рождения или усыновления первого или второго ребёнка, а также о социальном контракте.
«Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации», — уточнили в пресс-службе кабмина.
Напомним, всем мобилизованным для участия в специальной военной операции должны платить минимум 195 тысяч рублей в месяц. Согласно поручению президента России Владимира Путина, выплаты не могут быть меньше, в каком бы регионе мобилизованный ни служил.