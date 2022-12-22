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    А как у них? На улицах Москвы — гололед и непреодолимые лужи

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    3 комментария
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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    Последние несколько недель жители Петербурга пытаются перемещаться по городу, так сказать, в предложенных обстоятельствах. Первой проблемой был неубранный снег, но вчера его сменила новая напасть — гололед. Оказалось, что страдают от него и в столице. Виной всему, как утверждается, коварный ледяной дождь.

    На каток вместо тротуаров москвичи начали жаловаться еще накануне вечером. МЧС выпустило экстренное предупреждение о мокром снеге, дожде и гололедице. Утром ситуация не улучшилась: добраться до работы было проблематично. Дептранс попросил по возможности выбирать не свою машину, а общественный транспорт.

    Водителям, которые пересаживаться из автомобилей не смогли или не захотели, пришлось несладко. Судя по опубликованным в СМИ и соцсетях видео, им нужно было не столько ехать, сколько плыть.

    Центр Москвы проблем тоже не избежал. Лучшая иллюстрация — фотографии с площади трех вокзалов. Лед, кучи снега, лужи — здесь все в наличии.

    Сесть на поезд в столице было тоже непросто. «Края железнодорожных платформ покрыты коркой льда. Из-за этого поезда подходят к станциям очень медленно», — поделился своими наблюдениями корреспондент MSK1.

    В декабре, кстати, петербургские чиновники ездили в Москву набираться опыта по успешной борьбе с непогодой. https://www.fontanka.ru/2022/12/08/71878889/ В тот момент, когда петербуржцы вовсю жаловались на заваленные снегом улицы, в столице, как утверждает руководитель жилищного комитета Олег Зотов, проблем не было. «Посмотрели, как москвичи организовывают уборку. Все очень просто. Они засыпали Москву реагентами, просто засыпали. Там нет ни снега, ни льда, весь снег и лед превратились в воду и ушли в стоки», — объяснил он. Перенимать эту практику Петербург пока не собирается: очень уж дорого.

    В этот раз реагенты Москву не спасли. После того как в городе потеплело, лед частично сменила грязная каша. И лужи, конечно.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1
    Фото: Артем Устюжанин / MSK1
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    Дальше, по словам синоптиков, будет только хуже. Дежурный специалист центра «Фобос» объяснила MSK1: ледяные дожди закончились, но растает лед еще не скоро, потому что снега выпало слишком много. Кроме того, 25 декабря начнется новая волна похолодания, и всё замерзнет заново.

    Петербуржцы могут не злорадствовать: у нас тоже особых улучшений не предвидится. Комитет по благоустройству объясняет это перепадом температур с «плюса» на «минус». О перспективах чиновники говорят прямо: «Ситуация будет оставаться сложной».

    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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    Комментарии 3

    hal900022 Дек 2022 в 16:03
    Да какой опыт с Москвы перенимать я незнаю..бред вообще полный..в москве течет одна Москва-Река..и все и нет больше ничего..пруды еще..убирайся нехочу..там всю ночь уборка идет..помню болтались ночью..так так уборочная техника везде ночью..и подметают и пылесосят и моют и протирают..сюда эта методика не подойдет..хотя подойдет но отчасти..а вообще все просто..нужно сформировать кассу- зимний фонд..и все и тратить ее именно в активные периоды..тоесть..это фонд не отдельный..а сверх того что работники получают с учетом повышенного коффечиента..вот из этого фонда еще сверх..накидыватьа сама технология уборки она везде идентична..у нас проблемы с финансированием..а точнее с воровством..нужно услить охрану казны в зимнее время..постоянный контроль и отчет за каждую копейку..при воровстве накладывать санкции соразмерно сумме сворованного..к примеру крал 100 тысяч..сколько на зоне надо перчаток сшить и прочей амуниции чтобы заработать 100 тысяч..вот столько и сиди..пока не вернешь
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