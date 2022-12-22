В Крыму задержали лидера ячейки «Свидетелей Иеговы»*, которому удавалось конспирироваться пять лет

Деятельность крупной ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* пресекли в Крыму. Задержан 53-летний житель Симферополя, против которого возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Подробности 22 декабря сообщает Следственный комитет по Крыму и Севастополю.



Следствие полагает, что в течение пяти лет, с 2017 по 2022 год, безработный мужчина организовывал в Симферополе собрания адептов организации, на которых изучалась запрещенная литература и способы ее распространения. Также, сообщает СК, он собирал пожертвования.

