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    В Крыму задержали лидера ячейки «Свидетелей Иеговы»*, которому удавалось конспирироваться пять лет

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    Деятельность крупной ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* пресекли в Крыму. Задержан 53-летний житель Симферополя, против которого возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Подробности 22 декабря сообщает Следственный комитет по Крыму и Севастополю.

    Следствие полагает, что в течение пяти лет, с 2017 по 2022 год, безработный мужчина организовывал в Симферополе собрания адептов организации, на которых изучалась запрещенная литература и способы ее распространения. Также, сообщает СК, он собирал пожертвования.

    В рамках расследования уголовного дела на территории города Симферополя и Симферопольского района правоохранительные органы провели 20 обысков и изъяли религиозную литературу, компьютеры, документы и хозяйственные журналы.

    *Решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения были запрещены и ликвидированы.

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