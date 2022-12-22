В Крыму задержали лидера ячейки «Свидетелей Иеговы»*, которому удавалось конспирироваться пять лет

Деятельность крупной ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Свидетели Иеговы»* пресекли в Крыму. Задержан 53-летний житель Симферополя, против которого возбудили уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации. Подробности 22 декабря сообщает Следственный комитет по Крыму и Севастополю.
Следствие полагает, что в течение пяти лет, с 2017 по 2022 год, безработный мужчина организовывал в Симферополе собрания адептов организации, на которых изучалась запрещенная литература и способы ее распространения. Также, сообщает СК, он собирал пожертвования.
В рамках расследования уголовного дела на территории города Симферополя и Симферопольского района правоохранительные органы провели 20 обысков и изъяли религиозную литературу, компьютеры, документы и хозяйственные журналы.
*Решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации от 17 июля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения были запрещены и ликвидированы.