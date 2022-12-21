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    ТЕМА ДНЯ

    Улицы Петербурга превратились в каток

    По гололёду въезжаем в астрономическую зиму. Впереди — самая длинная ночь

    2017
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    Фото: Андрей / @the_glimpses
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    Сегодня 21 декабря — самый короткий день в странах Северного полушария Земли, а ночь на 22 декабря — самая длинная. Это день зимнего солнцестояния, после которого наступает астрономическая зима.

    «В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца. В день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе, и в Северном полушарии Земли можно наблюдать его самое низкое положение над горизонтом», — сообщает центр «ФОБОС».

    Обычно самый короткий день выпадает на период с 20 по 23 декабря. В этом году — на 21-е число. Точное время самого явления зимнего солнцестояния, то есть максимального углового расстояния Солнца относительно небесного экватора, — 21 час 48 минут 10 секунд по Гринвичу, а по московскому времени это уже 22 декабря — 00:48:10.

    К наступлению Нового года продолжительность светового дня прибавит около 8 минут, но заметно увеличится лишь к концу января.

    «По тому, каким был день зимнего солнцестояния, наши предки пытались определить, каким будет будущий урожай. Если на деревьях был иней, значит, будет хорошим. Издавна считалось, что если в этот день дует северный ветер, то направление не поменяется ровно 3 месяца. Если самый короткий день оказался солнечным, то весна будет поздней», — отмечается в сообщении.

    В Петербурге сегодня пасмурно, идёт ледяной дождь. Инея на деревьях нет, но есть слой льда — гололёд.

    Фото: Андрей / @the_glimpses

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