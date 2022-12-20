Метеорологи бьют тревогу: 2023 год станет теплее предыдущего

Следующий год может оказаться теплее нынешнего и войти в число жарких лидеров за всю историю наблюдений, предполагают эксперты британского Метеорологического бюро. По их оценке, 2023-й станет десятым подряд годом, когда глобальные температуры будут как минимум на 1 градус выше доиндустриального уровня (то есть периода с 1850-го по 1900-й год). Об этом 20 декабря сообщает центр «ФОБОС».



Возможно, 2023-й не побьёт рекорды 2016-го и 2020-го, но повышение температуры очень вероятно с учётом стремительного увеличения глобальных выбросов парниковых газов, считают метеорологи Met Office.

