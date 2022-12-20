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    Метеорологи бьют тревогу: 2023 год станет теплее предыдущего

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    Следующий год может оказаться теплее нынешнего и войти в число жарких лидеров за всю историю наблюдений, предполагают эксперты британского Метеорологического бюро. По их оценке, 2023-й станет десятым подряд годом, когда глобальные температуры будут как минимум на 1 градус выше доиндустриального уровня (то есть периода с 1850-го по 1900-й год). Об этом 20 декабря сообщает центр «ФОБОС».

    Возможно, 2023-й не побьёт рекорды 2016-го и 2020-го, но повышение температуры очень вероятно с учётом стремительного увеличения глобальных выбросов парниковых газов, считают метеорологи Met Office.

    В 2022 году с января по октябрь глобальная температура превысила доиндустриальные показатели на 1,16 градуса, хотя прогнозы были ниже — на уровне 0,97–1,21 градуса. Прогноз на следующий год — повышение на 1,2 градуса.

    «На глобальную температуру за последние три года повлиял эффект продолжительной Ла-Ниньи, когда в тропической части Тихого океана температура поверхности моря была ниже средней; в такой ситуации этот феномен оказывал временное охлаждающее воздействие на среднемировую температуру. На следующий год климатическая модель указывает на окончание 3-летнего периода Ла-Ниньи с возвращением феномена Эль-Ниньо, с относительно более тёплыми условиями в некоторых частях тропической части Тихого океана», — отмечается в сообщении.

    На климатическом саммите в Шарм-эш-Шейхе в ноябре государства-участники договорились о создании специального фонда, который будет помогать странам, пострадавшим от климатических катастроф. Однако найти пути решения проблемы вредных выбросов пока не удаётся.

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