Давайте танцевать как петербуржцы. Пешеходы тренируют специальную походку перед ледяным дождём

В Петербурге столько культуры, что горожане исполняют балетные па прямо на улице. Но вряд ли по своей воле — гололедица вынуждает.
Вчера в городе был плюс, а сегодня подморозило. Фотограф «Фонтанки» утром 20 декабря прогулялся по улицам и проверил, как пешеходы справляются со скользкостью. Местами спасает песко-соляная смесь, где-то люди предпочитают идти по проезжей части.
Смотрите и готовьтесь, уважаемые читатели. Завтра будет хуже: ожидается ледяной дождь и настоящий гололёд (не путайте с привычной гололедицей на дорогах). Это стекловидный слой льда на всех поверхностях, в том числе деревьях — часто ветки не выдерживают его тяжести и обламываются.