Давайте танцевать как петербуржцы. Пешеходы тренируют специальную походку перед ледяным дождём

В Петербурге столько культуры, что горожане исполняют балетные па прямо на улице. Но вряд ли по своей воле — гололедица вынуждает.



Вчера в городе был плюс, а сегодня подморозило. Фотограф «Фонтанки» утром 20 декабря прогулялся по улицам и проверил, как пешеходы справляются со скользкостью. Местами спасает песко-соляная смесь, где-то люди предпочитают идти по проезжей части.

