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    Давайте танцевать как петербуржцы. Пешеходы тренируют специальную походку перед ледяным дождём

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    В Петербурге столько культуры, что горожане исполняют балетные па прямо на улице. Но вряд ли по своей воле — гололедица вынуждает.

    Вчера в городе был плюс, а сегодня подморозило. Фотограф «Фонтанки» утром 20 декабря прогулялся по улицам и проверил, как пешеходы справляются со скользкостью. Местами спасает песко-соляная смесь, где-то люди предпочитают идти по проезжей части.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Смотрите и готовьтесь, уважаемые читатели. Завтра будет хуже: ожидается ледяной дождь и настоящий гололёд (не путайте с привычной гололедицей на дорогах). Это стекловидный слой льда на всех поверхностях, в том числе деревьях — часто ветки не выдерживают его тяжести и обламываются.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»



    Ледяные дожди прошли в Москве и других центральных регионах России в конце ноября, а затем в декабре. Из-за этого в том числе задерживались самолёты и поезда.

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