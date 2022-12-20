Место действия — Пежма. Житель Ленобласти вступился за честь Петербурга и избил оппонента из Подмосковья

Верховажский районный суд Вологодчины огласил приговор в отношении жителя Ленобласти, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подробности 20 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Действия, которые легли в основу уголовного дела, происходили днем 3 мая в поселке Пежма. Житель 47 региона избил приезжего из Московской области. Подсудимый признал вину, добавив, что извинился перед потерпевшим и причиненный вред загладил. Также он объяснил мотив. По словам жителя Ленобласти, поводом для драки послужило поведение избитого. Тот грубо и в нецензурной форме высказывался о петербуржцах, что подтвердили свидетели.
Верховажский суд признал оскорбление жителей Петербурга смягчающим обстоятельством и назначил мужчине из Ленобласти наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.