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    Место действия — Пежма. Житель Ленобласти вступился за честь Петербурга и избил оппонента из Подмосковья

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    Верховажский районный суд Вологодчины огласил приговор в отношении жителя Ленобласти, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подробности 20 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

    Действия, которые легли в основу уголовного дела, происходили днем 3 мая в поселке Пежма. Житель 47 региона избил приезжего из Московской области. Подсудимый признал вину, добавив, что извинился перед потерпевшим и причиненный вред загладил. Также он объяснил мотив. По словам жителя Ленобласти, поводом для драки послужило поведение избитого. Тот грубо и в нецензурной форме высказывался о петербуржцах, что подтвердили свидетели.

    Верховажский суд признал оскорбление жителей Петербурга смягчающим обстоятельством и назначил мужчине из Ленобласти наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

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