    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    3 м/с, южн

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd66.35eur70.62

    Боевые действия на Украине

    Путин: Обстановка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях «крайне сложная»

    23638
    10 комментариев

    В новых регионах РФ сложная обстановка, и подразделения органов безопасности должны сделать все возможное для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности, опубликованном на сайте Кремля 20 декабря.

    «Да, вам сейчас трудно: обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная», — сказал Путин.

    По его словам, одним из приоритетных направлений для спецслужб, и прежде всего ФСБ, является борьба с терроризмом. Также он подчеркнул, что важно усилить работу погранслужбы и продолжать борьбу с экстремизмом.

    Кроме того, напомним, Путин поручил спецслужбам держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.


    ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были присоединены Россией в конце сентября. По данным Минобороны, РФ не контролирует города Запорожье и Херсон.


    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФСББезопасностьСпецслужбыПутин

    Комментарии 10

    Kent_5e4ce2889839520 Дек 2022 в 09:45
    А на ком лежит ответственность за создание сложной обстановки?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close