Путин: Обстановка в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях «крайне сложная»

В новых регионах РФ сложная обстановка, и подразделения органов безопасности должны сделать все возможное для обеспечения безопасности, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности, опубликованном на сайте Кремля 20 декабря.



«Да, вам сейчас трудно: обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная», — сказал Путин.



По его словам, одним из приоритетных направлений для спецслужб, и прежде всего ФСБ, является борьба с терроризмом. Также он подчеркнул, что важно усилить работу погранслужбы и продолжать борьбу с экстремизмом.